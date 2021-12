Lionel Messi et Pochettino, divorce brutal au PSG ?

Dans : PSG.

Fantomatique avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a bien du mal à s'installer dans le jeu du club de la capitale. Et comme en plus sa famille regrette la Catalogne, les rumeurs circulent, d'autant plus que la Pulga a des doutes sur son entraîneur.

Une semaine après avoir remporté son septième Ballon d’Or, trophée qu’il a reçu à Paris, sa nouvelle ville, la Pulga est toujours au cœur des préoccupations. Car c’est une évidence, depuis qu’il a rejoint librement le PSG, le joueur argentin n’est que l’ombre de celui qui était capable de faire basculer un match à lui tout seul. Bien évidemment, il y a eu des fulgurances, comme ce but marqué au Parc de Princes face à Manchester City, mais pour le reste Lionel Messi paraît totalement hors du coup, à l’image de son match contre Lens où il a raté un ou deux gestes qui lui semblaient faciles dans le passé. Même chez les plus acharnés supporters du Paris Saint-Germain, on constate que le septuple Ballon d’Or marche plus qu’il ne court, et que ses coéquipiers se perdent un peu à vouloir toujours passer par lui. Le climat est donc tendu autour de l’ancien Barcelonais, qui est lié jusqu’en 2023 avec le PSG avec une option pour une saison supplémentaire. Et c’est dans cette ambiance morose que Le Parisien lâche quelques petites infos venues du vestiaire parisien.

Lionel Messi et sa famille pas emballés par Paris

Bien évidemment, Lionel Messi ne traîne pas les pieds avec le Paris Saint-Germain, mais dans les coulisses du Parc des Princes, il ne masque pas de gros doutes sur son intégration au sein du club, et même dans la ville. « À ses partenaires, Messi confie se sentir peu à l’aise dans cette équipe, sans oublier sa famille qui se sent déracinée après des années en Catalogne », explique le quotidien francilien. Des propos qui tombent au moment même où Mauricio Pochettino est sous pression, et cela alors que ce dernier a hérité de Messi sans vraiment le souhaiter. L’entraîneur argentin n’avait en effet pas demandé à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi de faire signer la star du Barça, et que c’est seulement l’annonce fracassante de la rupture entre Barcelone et Leo Messi qui avait permis de le recruter librement lors du dernier mercato. Reste que ces rumeurs confirment ce que Luis Suarez a confié en marge de la cérémonie de remise du Ballon d’Or, à savoir que son ami avait bien du mal à s’adapter à la vie parisienne et même à la France. Et cela alors que L'Equipe explique aussi ce lundi que Lionel Messi aurait émis des premiers doutes sur la capacité de Mauricio Pochettino à faire évoluer le jeu du PSG.

De quoi laisser dubitatif sur l’avenir de Lionel Messi au PSG, même si on voit mal Doha valider un départ à l’amiable de ce dernier alors même que le Mondial aura lieu dans un an au Qatar. Il va donc falloir trouver un moyen de parvenir à une solution afin que la plus grosse signature de l’ère qatarie ne se transforme pas en plus grand fiasco de l’histoire de la Ligue 1. Et ce moyen pourrait s'appeler Zinedine Zidane par exemple. Les prochaines semaines s'annoncent chaudes à Paris.