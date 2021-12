Le froid et la neige, Lionel Messi confie sa déprime

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Lionel Messi peine à s’adapter à son nouvel environnement. Notamment en cause, les basses températures, si l’on en croit son ami et ancien coéquipier du FC Barcelone Luis Suarez.

Il n’est pas rare de voir Lionel Messi commencer timidement ses saisons. Au FC Barcelone aussi, l’Argentin a parfois mis du temps avant d’évoluer à son meilleur niveau. Il n’empêche que l’attaquant de 34 ans n’a jamais autant été en difficulté. La recrue phare du Paris Saint-Germain ne fait que très peu de différences balle au pied. Et se montre étrangement maladroite face au but adverse. S’agit-il d’un problème physique ? L’hypothèse n’est pas à exclure. En tout cas, ce n’est pas la tendance évoquée par Luis Suarez.

Messi a du mal avec le froid parisien

Au micro de TNT Sports, son ami et ancien coéquipier du FC Barcelone a plutôt souligné une difficulté d’adaptation à la météo dans la capitale française. « On se parle tous les jours, a confié l’Uruguayen. On évite toujours de parler des attentes parce que nous sommes des joueurs et nous savons comment réagir dans ces moments. On parle des matchs, de la famille. Il me dit qu'il souffre beaucoup en jouant quand il fait froid et quand il neige. Il faut sûrement s'habituer au froid de là-bas. » S’il ne s’agissait que d’un problème de climat, le Paris Saint-Germain, ses supporters et tous les observateurs inquiets seraient rassurés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Mais au vu de ses prestations, force est de constater que Lionel Messi doit aussi s’adapter au style de sa nouvelle équipe, et aux caractéristiques d’une Ligue 1 très différente de la Liga. « C’est une ligue plus physique, où les matchs sont beaucoup divisés, avec plus d’allers-retours, expliquait la Pulga à Sport le mois dernier. Il y a des joueurs forts et rapides. Sur le plan physique, ça change beaucoup. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et gardent la balle si vous ne pressez pas bien. La plus grande différence se situe au niveau physique. » Preuve que la météo n’est pas son plus gros obstacle.