Lionel Messi de retour à Barcelone, l'incroyable provocation

Par Claude Dautel

Profitant de la présentation officielle de Dani Alves, le président Joan Laporta a clairement envisagé la possibilité que Lionel Messi revienne au FC Barcelone.

Après le retour de Xavi au poste d’entraîneur, le Barça a clairement décidé de miser sur ses glorieux anciens pour tenter de ramener le club catalan à un niveau plus proche de son histoire. Ce mercredi, c’est Dani Alves qui a 38 ans a fait son grand retour officiel sur la pelouse du Camp Nou, le défenseur brésilien, totalement libre, ayant accepté de faire un énorme effort salarial afin de permettre au FC Barcelone de le recruter. Face à la presse, l’ancien joueur du PSG a été interrogé sur un éventuel retour de Lionel Messi chez les Blaugrana, une idée que Dani Alves valide totalement. « C'est le plus grand footballeur que j’ai eu la chance d’avoir comme coéquipiers. Les grands joueurs nous manquent toujours. Ce serait incroyable de le revoir ici. Malheureusement, il ne peut pas être ici tout de suite, mais j’encourage tous les anciens joueurs à revenir au Barça, car ici c'est comme nulle part ailleurs », a confié le défenseur.

Messi et Iniesta de retour au Barça ? Laporta y croit !

Et comme si cela ne suffisait pas, Joan Laporta est lui aussi allé de son discours très positif concernant le retour de Lionel Messi et d’Andres Iniesta. « Je ne veux pas l’exclure. C'est arrivé avec Dani, qui a rappelé que l'âge n’était qu’un chiffre et qui a également fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Léo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais ils jouent toujours. Nous les aurons toujours à l'esprit, mais actuellement ils ont un contrat en vigueur avec d'autres clubs. Mais dans la vie, on ne sait jamais », a lancé le président du FC Barcelone, qui oublie toutefois que l’été dernier il est celui qui a tourné le dos au sextuple Ballon d’Or Argentin.

Des propos qui interviennent quelques semaines après une interview accordée par Leo Messi à Sport, le joueur du PSG ayant reconnu qu'il se verrait bien revenir un jour au Barça, mais probablement plus comme footballeur, mais plutôt comme directeur du football. De même ces derniers temps, les médias espagnols évoquaient un gros coup de déprime de la famille Messi qui aurait du mal à s'adapter à la vie en France après tant d'années passées en Catalogne. Autrement dit, les propos de Dani Alves et Joan Laporta ne sont probablement pas arrivés au hasard.