Lionel Messi et sa famille prêts à quitter Paris ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement en Argentine où il tentera mardi soir de qualifier son équipe nationale pour le Mondial au Qatar, Lionel Messi suscite des interrogations sur son avenir au PSG.

Lionel Messi croisera la route de Neymar mardi à l’occasion d’un Argentine-Brésil sans enjeu pour la Seleçao, mais qui peut qualifier l’Argentine pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Entré en cours de match vendredi contre l’Uruguay, le sextuple Ballon d’Or sera titulaire contre une équipe brésilienne toujours motivée lorsqu’il s’agit de défier son éternel rival continental. Après cette rencontre, la Pulga rentrera à Paris où il devra vite récupérer de ce voyage puisque dans une semaine le PSG se déplacera en Angleterre pour y défier Manchester City en Ligue des champions. Ayant visiblement récupéré du souci physique qui l’avait privé des deux derniers matchs du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est donc attendu avec impatience dans la capitale.

Lionel Messi ne pense qu'à repartir à Barcelone

Cependant, ce lundi, le très sérieux média madrilène El Espanol affirme que ce n’est pas réellement l’euphorie actuellement dans le clan Messi alors que cela fait 100 jours que la star argentine a quitté le FC Barcelone dans les conditions que l’on sait. José Nieto explique que Leo Messi et sa famille ont bien du mal à oublier leur vie en Catalogne, et que cela se ressent dans les performances plus que mitigées du joueur depuis qu’il a signé au PSG en août dernier. « Il n'est pas non plus le joueur décisif qu'il était au Barça, et son quotidien n'est pas non plus comme prévu. Il n'est pas à l'aise avec la vie qu'il mène à Paris, pas plus que sa femme Antonela et leurs trois enfants (...) Au final, Barcelone n'a pas réussi à sortir de son esprit. Il continue de penser à un retour à Barcelone, annonce le journaliste espagnol qui juge que sportivement aussi le sextuple Ballon d’Or est à la rue. Les bases de sa signature au PSG étaient claires : former un trio de rêve avec un Mbappé, qui n'a pas été autorisé à signer au Real Madrid, et son ami Neymar. Mais ce trident ne fonctionne pas et seul le joueur français semble faire le boulot. »