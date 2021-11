Lionel Messi Ballon d'Or, surprise au Parc des Princes !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est ce lundi soir que l'on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2021, mais Lionel Messi est désormais le grandissime favori. Le joueur argentin du PSG pourrait faire une surprise aux supporters.

Les rumeurs sur le nom du vainqueur du Ballon d’Or se sont multipliées ces derniers jours, et toutes allaient dans le même sens, à savoir que c’est Lionel Messi qui sera couronné dans les prochaines heures au Théâtre du Châtelet à Paris. Dimanche soir, Marca précisait que Karim Benzema savait qu’il ne serait pas le lauréat, le média espagnol confirmant que ce prix était destiné à la Pulga. Une info que Sport et le Mundo Deportivo confirment à demi-mot, estimant que Messi devait plus ce prix à sa victoire avec l’Argentine en Copa America et ses prestations avec le FC Barcelone qu’avec le Paris Saint-Germain. Le départ du joueur de 34 ans ayant toujours du mal à passer du côté de la Catalogne. Même si ce septième Ballon d’Or sera probablement très contesté, Robert Lewandowski et Karim Benzema étant deux beaux rivaux, le natif de Rosario va devenir le premier footballeur à gagner ce prix sur trois décennies différentes (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021 ?).

Lionel Messi entrera un peu plus dans la légende du football

Si cette victoire se confirme pour Lionel Messi, et il n’y a quasiment plus aucun doute, les sources étant nombreuses dans ce sens, le Paris Saint-Germain se frottera les mains, car si le PSG a déjà vu un de ses joueurs gagner le Ballon d’Or, Georges Weah en 1995, Mister Georges avait déjà signé à l’AC Milan lorsque France-Football lui avait attribué le trophée en fin d’année. La Pulga va donc permettre d’avoir un vrai Ballon d’Or en titre dans son effectif, ce qui n’est pas rien, et Leo Messi pourrait même faire une grosse surprise aux supporters du club de la capitale à l’occasion du match contre l’OGC Nice mercredi soir au Parc des Princes. « Mercredi, avant le match contre Nice, le public du Parc pourrait bien voir le numéro 30 argentin débarquer avec un objet un peu plus gros qu’une simple calebasse de maté entre les mains… », annonce le quotidien francilien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Comme il le faisait au Barça lors de ses six titres précédents, Lionel Messi pourrait réserver sa première sortie officielle avec le trophée devant ses supporters. Et cette fois, ce sont ceux du Paris Saint-Germain qui en profiteraient. De quoi retourner encore plus le couteau dans la plaie du côté de Barcelone, et faire taire ceux qui affirmaient que le futur septuple Ballon d'Or ne gagnerait plus jamais ce prix en décidant de quitter le club catalan. Pour avoir une réponse finale, rendez-vous à paris de 20h30 au Châtelet, mais le suspense est maigre.