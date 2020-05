PSG : L'avocate de Mbappé dément des propos fous

Dans : PSG.

Kylian Mbappé dans une prison dorée au PSG ? L'avocate du joueur du PSG dément totalement cette expression qui lui a été prêtée par un média espagnol.

Trop c’est trop et l’avocate de Kylian Mbappé a tenu à le faire savoir. Ce week-end, le quotidien espagnol ABC évoquait le cas de la star française du Paris Saint-Germain et affirmait notamment que Maître Delphine Verheyden avait demandé au père de Kylian Mbappé, qui gère ses intérêts de refuser toute prolongation au PSG, car le champion du monde serait alors « enfermé dans une prison dorée ». Des propos prêtés très clairement à l’avocate du joueur parisien, laquelle aurait, toujours selon ABC, expliqué au père du joueur que ce dernier « ne pensait plus à l'argent, mais qu’il pensait à être le numéro un ». ABC voulant démontrer que Kylian Mbappé était prêt à signer au Real Madrid l'an prochain.

Mais se confiant à DailyMercato, Maître Delphine Verheyden a fermement démenti avoir tenu de tels propos, lesquels seraient sortis du cerveau du journaliste espagnol d’ABC. « Je vous confirme n’avoir tenu aucun propos à ce sujet. Ces mots sont inventés de toutes pièces », a expliqué celle qui défend les droits de Kylian Mbappé. Une mise au point rapide, nette et précise qui met un terme aux supputations nées de ces propos inventés par le média madrilène. Tout comme pour le dossier Neymar au FC Barcelone, l'idée de voir Kylian Mbappé a tendance à provoquer des rumeurs étranges.