Lionel Messi Ballon d’Or 2021, la source est sûre

Il y a trois semaines, la chaîne portugaise RTP affirmait qu’elle détenait des informations qui lui permettaient d'affirmer avec certitude que Lionel Messi avait gagné le Ballon d’Or 2021. Un journaliste brésilien, Arthur Quezada, confirme aujourd’hui la pertinence de cette information.

Le 5 novembre dernier, la nouvelle avait fait le tour des rédactions sportives. Lionel Messi était Ballon d’Or 2021, soit 10 jours après la fin des votes et près de 25 avant la cérémonie officielle de remise du prix. Cette information venait du Portugal et de la chaîne publique RTP. Celle-ci indiquait que Lionel Messi et son entourage avaient été informés par la direction de France Football que la Pulga était le vainqueur en 2021, s’appuyant sur ses propres sources.

Arthur Quezada est convaincu par les informations de la RTP. Ce journaliste brésilien du média TNT Sports est correspondant au Portugal. Pour lui, pas de doute, il connaît la source de RTP Sport, celle-ci est sérieuse et confirme incontestablement le sacre de Lionel Messi à ses yeux. « J’ai l’information qui a été corroborée lors du dernier match du Portugal. J’ai découvert la source de la RTP [qui disait que Messi avait déjà gagné le Ballon d’Or]. Je ne peux rien dire à son sujet si ce n’est qu’elle est de confiance, tout comme ses informations. Ce sera Messi », a t-il indiqué dans un live vidéo pour la chaîne brésilienne TNT Sports.

Arthur Quezada [@ArthurQuezada]: “I have information that was corroborated in the last Portugal match. I discovered RTP's source [for saying Messi had won the Ballon d’Or]. I won't say anything about them but I trust the news. It will be Messi.” @TNTSportsBR pic.twitter.com/5KpnyUdUKv