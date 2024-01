Les pépites arrivent au PSG, ça sort de partout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir lors des 1/16es de finale de la Coupe de France, le PSG n'a pas tremblé face à Orléans. Le jeune Senny Mayulu aura eu le temps de se montrer et même de marquer.

Le PSG poursuit son parcours parfait en 2024 ! Ce samedi soir à Orléans en Coupe de France, le club de la capitale n'aura pas eu à beaucoup forcer pour s'en sortir. Une large victoire 4 buts à 1 qui a aussi permis à Luis Enrique de faire tourner. L'Espagnol a aussi de nouveau fait confiance à Senny Mayulu. Le jeune attaquant de 17 ans est rentré en fin de rencontre et a eu le temps de faire parler la poudre en y allant de son but. Le crack du PSG est logiquement mis en avant ce dimanche, que ce soit du côté de son entraineur, de ses coéquipiers et des fans. Au sortir de la victoire à Orléans, Danilo Pereira n'a pas manqué d'avoir un mot pour Mayulu.

Mayulu, le PSG se frotte les mains

Dans des propos rapportés par Culture PSG, le défenseur portugais du club francilien a en effet indiqué : « C'est un jeune qui travaille bien, qui a du talent, c'est pour ça qu'on a tous été pour lui. Il est très talentueux et je pense qu'avec du travail, il peut aller loin ». Depuis quelques années, les talents sortis du centre de formation des champions de France sont légion et s'arrachent dans toute l'Europe. Paris a d'ailleurs eu du mal à leur faire confiance dans le passé. Les meilleurs exemples sont Kingsley Coman, Moussa Diaby ou encore Christopher Nkunku. Le nouveau projet de Luis Enrique compte beaucoup sur les jeunes à fort potentiel. Avec Ethan Mbappé, Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu, l'Espagnol ne manque pas de talent provenant de son centre de formation, avec en plus les présences d'autres cracks comme Bradley Barcola. A lui de les polir pour leur faire passer un cap et les installer durablement au PSG avec si possible la présence de Kylian Mbappé.