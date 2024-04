Le PSG perd, le Qatar s'énerve et achète Osimhen

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Option n°1 du PSG pour succéder à Kylian Mbappé en attaque, Victor Osimhen est de plus en plus proche de Paris selon la presse italienne, qui dévoile ce jeudi que le Qatar va faire sauter la clause du buteur napolitain.

Victor Osimhen se rapproche sérieusement du Paris Saint-Germain. Régulièrement associé au club de la capitale depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, l’avant-centre nigérian fait la Une de la presse italienne ce jeudi. Et pour cause, Il Mattino dévoile que l’ancien attaquant du LOSC est « tout proche » de rejoindre le PSG. L’intérêt de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi pour Victor Osimhen est bien réel à tel point que le Qatar envisage sérieusement de lever la clause libératoire de l’actuel avant-centre de Naples, laquelle s’élève à 120 millions d’euros. Une somme importante mais que Nasser Al-Khelaïfi et l'Emir du Qatar semblent désormais prêts à mettre sur la table pour s'attacher les services du meilleur buteur de la saison 2022-2023 de Série A.

Un contrat de quatre ans est actuellement en discussions entre le Paris SG et l’entourage de Victor Osimhen, lequel pourrait toucher un salaire de 13 millions d’euros par an dans la capitale française, en gardant en prime un contrôle important de ses droits à l’image. Tout cela demande maintenant confirmation, mais la presse italienne confirme ce jeudi que Victor Osimhen est bel et bien la cible n°1 du Paris Saint-Germain pour succéder à Kylian Mbappé, qui a lui de grandes chances de foncer vers le Real Madrid dans les semaines à venir. La question est maintenant de savoir ce que le PSG compte faire de ses deux autres avant-centres, à savoir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, chacun recruté pour 90 millions d’euros bonus compris lors du dernier mercato. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu que si Victor Osimhen rejoignait le champion de France en titre l’été prochain, alors Kolo Muani ou Ramos allait partir. Plus que jamais, le mercato estival sera très agité au PSG où le départ de Kylian Mbappé va provoquer un important effet domino dans l’Europe du football.