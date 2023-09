« ‍Marseillais, n…. ta mère ‍», il blanchit les joueurs du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kolo Muani, Kurzawa ou encore Hakimi et Dembélé ont été convoqués par la commission de discipline après leurs chants haineux envers l’Olympique de Marseille à l’issue du classique remporté dimanche par le PSG.

Dans l’euphorie de la belle victoire du Paris Saint-Germain contre l’OM dimanche soir, certains joueurs du club de la capitale ont légèrement dérapé. Au pied du virage Auteuil, Layvin Kurzawa, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Achraf Hakimi ont accompagné les supporters dans des chants très insultants et haineux envers l’Olympique de Marseille.

⚖️ Dans le viseur du conseil d’État et de la Ligue, se cache également une enquête à l’encontre de certains joueurs du PSG, accusés d’avoir repris des chants « haineux » dont le chant : « Marseillais : N**** ta mère ». pic.twitter.com/aTG67xtzpP — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 25, 2023

Après la polémique des chants homophobes entendus durant la rencontre, cette scène était de trop pour la commission de discipline de la LFP, laquelle s’est saisie du dossier. Les joueurs du PSG devront répondre de leurs actes et s’exposent à des sanctions sportives applicables en championnat. Cela va trop loin pour Dave Appadoo, lequel a fait savoir sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe que selon lui, les joueurs du Paris Saint-Germain ne méritaient pas une sanction sur le plan purement sportif bien que cette scène ne soit pas tolérable.

« Les joueurs du PSG méritent-ils une sanction sportive ? Non car je pense que l’entité qui doit éventuellement se saisir de ça, c’est le PSG car il y a éventuellement un problème de représentation par rapport à ce qu’ils sont censés incarner dans leur club et par rapport à ce que le club veut envoyer comme image. C’est quelque chose d’interne, ça les regarde. Là on parle d’une sanction sportive sur quelque chose d’idiot, de mauvais goût. Mais ce n’est pas illégal, il n’y a pas de trouble à l’ordre public » indique Dave Appadoo sur le plateau de L’Equipe de Greg avant de conclure.

Dave Appadoo ne veut pas de sanctions sportives

« Je crois que tu as le droit à la bêtise dans le foot, au mauvais goût. Ils auraient pu s’en passer effectivement mais pour autant ça ne vaut pas une sanction sportive, une suspension ou quelque chose de plus grave. Je ne crois pas que ce soit la réponse adéquate ni la responsabilité de la Ligue sur ce point très précis » estime le journaliste, pour qui les joueurs du PSG doivent être sanctionnés financièrement par leur club. Mais cela ne doit pas aller plus loin et Hakimi, Dembélé, Kolo Muani ou encore Kurzawa n’ont pas à payer le prix d’une sanction sportive après ce petit dérapage à l’issue du choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM dimanche soir.