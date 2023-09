Le PSG nul sans Mbappé, Luis Enrique craque

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Beaucoup plus efficace que ses coéquipiers, Kylian Mbappé continue de porter le Paris Saint-Germain. Le champion de France semble totalement dépendant de son attaquant et l’entraîneur Luis Enrique ne contredit pas cette analyse.

De nouveau buteur contre le Borussia Dortmund (2-0) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé totalise déjà huit buts toutes compétitions confondues. Une efficacité nettement supérieure à celle de ses coéquipiers offensifs au Paris Saint-Germain. Comme souvent la saison dernière, l’équipe francilienne fait essentiellement la différence grâce à son attaquant qui éclipserait presque la progression collective sous les ordres de Luis Enrique. D’ailleurs, l’entraîneur parisien ne conteste pas cette dépendance.

Luis Enrique assume

« C'est une bonne préoccupation, a validé l’Espagnol. Si nous avons un joueur comme Kylian Mbappé, qui marque généralement 50 buts et délivre 25 passes décisives par an, ça serait ridicule de penser qu'il ne va pas continuer à maintenir de tels chiffres. Notre objectif, c'est que Kylian puisse améliorer ses statistiques, qui sont déjà incroyables, et que les autres de ses coéquipiers puissent l'aider dans cet accomplissement. Je pense que l'équipe va marquer beaucoup de buts et que plusieurs joueurs vont avoir de bons chiffres. » Mais pour le moment, les coéquipiers de l’international tricolore sont en difficulté dans ce domaine.

« J'attends beaucoup de tous les joueurs, a commenté Luis Enrique à ce sujet. Ce qu'on attend, c'est d'être une équipe efficace en attaque et en défense. Evidemment, on se concentre sur les statistiques, mais les passes décisives sont importantes. La façon dont on démarre le match aussi, quand on oblige la ligne défensive à bien porter le ballon vers les attaquants pour qu'ils puissent finir et marquer des buts. On essaie que les attaquants fassent du pressing pour éviter des actions dangereuses dans notre camp. Je ne peux pas seulement me concentrer sur les joueurs qui marquent. L'important, c'est que l'équipe soit capable d'atteindre ses objectifs. » Le « Mbappé Saint-Germain » reste donc d’actualité.