Le PSG dément les graves accusations de Mediapart

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pointé du doigt par Mediapart, qui affirme avoir la preuve que le PSG a payé des comptes Twitter pour dénigrer les opposants au club dans les médias, mais aussi des joueurs et des dirigeants, le Paris Saint-Germain s'est défendu.

Action, réaction. Quelques minutes après la mise en ligne par Mediapart de son article affirmant que le PSG avait mis en place une « armée numérique » sur Twitter pour défendre ses intérêt via des bots et des comptes fictifs, le club de la capitale a vivement réagi via un communiqué. « Le Paris Saint-Germain dément fermement les allégations de Mediapart. Le PSG est une marque internationale qui travaille en permanence avec des agences de social media partout dans le monde pour promouvoir et célébrer les réalisations du Club, de ses collaborateurs et de ses partenaires, comme toutes les entreprises. Le Club n'a jamais contracté avec une agence pour nuire à qui que ce soit », a indiqué le PSG pour se défendre de ces graves accusations. Bien évidemment, du côté de Mediapart on a encore des billes pour valider cette thèse d'un complot numérique qui a visé des journalistes, des dirigeants et des footballeurs du club de la capitale.