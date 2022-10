Scandale au PSG, une armée numérique pour tout salir dont Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A chaque jour son affaire pour le PSG. Au lendemain des affirmations sur la volonté de Kylian Mbappé de partir du club de la capitale, Mediapart affirme que Paris a recruté une agence, comme l'avait fait le Barça, pour envahir Twitter et cibler des joueurs, dont Kylian Mbappé, et différentes personnes.

L’orage gronde au-dessus du Parc des Princes et des bureaux du Paris Saint-Germain. Et si mardi c’est le dossier Kylian Mbappé qui occupait toute la place, c’est cette fois un vrai parfum de scandale qui entoure le club de la capitale. Le quotidien Mediapart, qui a souvent soulevé de gros lièvres, affirme que « le PSG a chargé une agence externe de créer une armée de faux comptes Twitter qui a mené des campagnes violentes et ordurières, notamment contre des médias et des personnalités du club de football. Mediapart est l’une de ses cibles privilégiées. Même Kylian Mbappé a été égratigné. » Une affaire qui ressemble étrangement à celle connue il n’y a pas si longtemps que cela au FC Barcelone. Selon le média indépendant, des comptes Twitter s’en prenaient régulièrement à ceux qui avaient des « soucis » avec le PSG, ainsi le supporter de Rennes qui avait pris une gifle de Neymar a vu son identité être révélée par un de ces comptes, ou bien Moataz Zemzemi, le joueur de Strasbourg qui avait blessé le Brésilien. Des journalistes de L’Equipe, et d'autres acteurs du monde du foot et des médias ont pris des vagues de messages rageux.

Mbappé, Rabiot, le PSG avait ses relais sur Twitter

Le #PSG a chargé une agence externe de créer une « armée » de faux comptes Twitter qui a mené des campagnes violentes et ordurières, notamment contre des médias et des personnalités du club de football. Mediapart est l’une de ses cibles. Kylian Mbappé lui-même a été égratigné. pic.twitter.com/wCsidGdOp2 — Mediapart (@Mediapart) October 12, 2022

Mais il y a plus tordu. En effet, même des joueurs et des dirigeants du Paris Saint-Germain ont été ciblés par les « armées numériques » composées de faux comptes, mais également de comptes influents, le nom du compte @PanameSquad, silencieux depuis septembre 2020, étant cité. Pour prouver ses dires, Mediapart sort un tweet datant de 2019 et qui concerne Adrien Rabiot, qui s'apprêtait à quitter libre le PSG : « Adrien Rabiot. Gros FDP. Ça bouge pas. » Ce message aurait, par exemple, été écrit par un compte aux ordres du Paris Saint-Germain, tout comme des messages contre Antero Henrique, désormais revenu au club. On apprend également que le fameux @PanameSquad a délivré des infos du club au mercato et donc avoir plus d'abonnés et donc plus d'influence. Et ensuite ce compte servait la politique du Paris Saint-Germain, s'en prenant notamment à Kylian Mbappé après ses propos lors du trophée UNFP en lançant au joueur français : « Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais… T’as fait passer ton “message” ce soir, et quel timing!? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain… » De quoi forcément envisager une relation directe entre le désir de partir du PSG de Kylian Mbappé, qui a été révélé mardi par des proches du joueur à différents médias, et ces révélations gênantes de Mediapart. Interrogé par le média, le PSG a nié une quelconque relation avec une agence numérique dans le but de créer cette armée numérique.