PSG ‍: Hakimi interdit de transfert à cause de Mbappé

Par Claude Dautel

Suspendu mercredi contre le FC Barcelone, Achraf Hakimi constitue l'un des grands espoirs du PSG pour le match retour. L'avenir du défenseur international marocain suscite cependant des questions.

Trois ans après sa signature au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi connaît une saison très compliquée, que ce soit avec son club où il n'a pas eu le niveau de ses années précédentes, mais évidemment aussi avec le Maroc éliminé précocement de la CAN alors que les Lions de l'Atlas étaient dans les favoris logiques après le Mondial 2022. On le sait, le défenseur de 25 ans a aussi eu un très gros souci d'ordre privé à Paris, il a été accusé de viol. Forcément cela n'a pas aidé, et cela ne sera pas le cas tant que cette affaire ne sera pas définitivement réglée.

Mais avec le départ désormais annoncé de Kylian Mbappé, probablement pour le Real Madrid, c'est un dossier supplémentaire qui s'ajoute, sachant que Mbappé et Hakimi sont très proches. On a souvent évoqué la possibilité que le latéral parisien suive l'attaquant à Madrid, son club formateur. Mais, Nasser Al-Khelaifi aurait brutalement fermé la porte de ce que certains surnomment le Prison Saint-Germain au nez d'Achraf Hakimi.

Hakimi dans le dur au PSG

Le site Real Madrid Exclusivo révèle que le président du Paris Saint-Germain, qui n'a toujours pas digéré le fait que Kylian Mbappé parte au Real Madrid, a fermement fait savoir à Florentino Perez qu'il était inutile de transmettre la moindre offre pour Achraf Hakimi, lequel a encore deux ans de contrat avec le PSG et dont la valeur est estimée par Transfermarkt à 65 millions d'euros. « Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en a assez de Florentino Pérez et il s'est entretenu directement avec son joueur pour éviter un futur départ de l'effectif parisien. Le Paris Saint-Germain veut conserver Achraf Hakimi à tout prix », précise Didac Aguirre, qui ajoute que le PSG refusera toutes les offres pour son défenseur et semble même vouloir lui faire une belle offre afin qu'il prolonge à Paris et oublie ses éventuelles velléités de départ pour Madrid. De quoi peut-être atténuer le spleen d'un joueur sur lequel Luis Enrique compte beaucoup à commencer par le match de mardi prochain à Barcelone.