L’Arabie Saoudite fait un cadeau inespéré au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au contraire de nombreux indésirables du PSG, Georginio Wijnaldum n’a toujours pas trouvé de porte de sortie alors que le mercato ferme ses portes vendredi soir en Europe.

La situation de Georginio Wijnaldum ressemble de plus en plus à une impasse alors que l’international néerlandais s’entraîne toujours en marge du groupe de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Au contraire de nombreux lofteurs comme Renato Sanches, Leandro Paredes ou encore Abdou Diallo, l’ancien capitaine de Liverpool n’a pas encore trouvé de porte de sortie. Sa saison quasiment blanche en prêt à la Roma en 2022-2023 n’aide pas, pas plus que son salaire mirobolant et hors de portée de la majorité des clubs potentiellement intéressés.

Saudi side Al Ettifaq have approached Georginio Wijnaldum over potential late move — he’s out of PSG project 🔴🇸🇦



Negotiations ongoing, PSG are ready to give the green light. Up to the player.



Steven Gerrard wants Gini. pic.twitter.com/3mLc31ZJtN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

Une destination peut néanmoins sauver le Paris Saint-Germain dans ce dossier et cela ne surprendra personne, il s’agit de l’Arabie Saoudite. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club saoudien d’Al Ettifaq a approché Georginio Wijnaldum au cours des dernières heures avant d’évoquer la possibilité d’un transfert dans la dernière ligne droite du mercato. Il s’agit d’un intérêt bien concret et non pas d’une simple prise de renseignement puisque des négociations sont en cours entre Al Ettifaq, Georginio Wijnaldum et le Paris Saint-Germain dans le but de trouver un accord satisfaisant pour tout le monde.

Wijnaldum exfiltré en Arabie Saoudite ?

« Le PSG est prêt à donner son feu vert » indique le spécialiste du mercato, pour qui Paris n’attend que de valider le départ d’un joueur inutilisé et qui bénéficie d’émoluments importants. C’est désormais au joueur de trancher alors qu’il pourrait retrouver un certain Steven Gerrard au sein du club saoudien. C’est d’ailleurs l’ex-entraîneur d’Aston Villa, désormais aux commandes à Al Ettifaq, qui a soumis l’idée Wijnaldum à sa direction. Notons que les différents acteurs de ce dossier ne sont pas concernés par la deadline de vendredi soir pour boucler le deal puisque le mercato saoudien ferme ses portes le 20 septembre, soit trois semaines après la plupart des grands championnats européens.