PSG ‍: Luis Enrique viré, le vestiaire l’a lâché

Incroyables révélations après la défaite du PSG face au FC Barcelone, avec les annonces de Daniel Riolo sur des joueurs perdus par les plans de jeu de Luis Enrique, et qui ne savent pas à quel poste ils jouent à la veille du match.

Le PSG n’est pas encore éliminé de la Ligue des Champions, mais il vient de se prendre une grosse claque à domicile face au FC Barcelone. La défaite 3-2, en raison de la disparition de l’importance du but à l’extérieur, n’est pas irrémédiable, mais le club parisien va devoir montrer un autre visage lors du match retour pour s’en sortir. Plusieurs joueurs n’ont pas été au niveau, quand d’autres n’étaient pas à leur place. Les coups tactiques de Luis Enrique sont désormais de vigueur à chaque match, et le fait de voir Marco Asensio passer d’attaquant à milieu, ou bien les positions hybrides de Lucas Hernandez après le repos et de Kan-In Lee en début de match, n’ont pas vraiment perturbé les Barcelonais. En revanche, les Parisiens ont connu de grandes périodes de flottement et étaient même totalement perdus à la fin de chaque période.

Et Daniel Riolo n’a pas attendu le résultat final pour accuser Luis Enrique de faire tout simplement n’importe quoi avec l’effectif qu’il a sous la main. Le bricolage a assez duré pour l’intervenant de l’After Foot et il serait temps qu’il arrête de chercher le coup de génie et qu’il se concentre sur le fait d’aligner une équipe en place et compétitive. Le ras-le-bol n'est pas loin dans le vestiaire aux yeux du journaliste de RMC. « Je suis sûr que les joueurs n’adhèrent pas à 100 %. Ils sont perdus, ils ont besoin de repères, de structure identique. Les joueurs ne comprennent pas, ils ne savent pas dans quelle position ils ont joué, ils n’ont aucun repère. Luis Enrique ne met aucun joueur de caractère au milieu car il pense qu’il va maitriser et qu’il va dominer le match face au Barça. Quelle prétention ! Il se dit qu’il va dominer le milieu avec Ruiz, Lee et Vitinha. Le PSG ne peut pas gagner, car cette équipe est sabotée par des choix incompréhensibles. Les joueurs apprennent la composition le matin au petit déjeuner. Je peux te dire que Marquinhos ne savait pas la veille s’il allait jouer arrière droit ou pas. L’autre (ndlr : Luis Enrique) c’est Kinder Surprise, c’est plus Géo Trouvetou. Tous les joueurs, ils ouvrent un oeuf, et ils apprennent leur poste », a livré Daniel Riolo, pour qui la situation est intenable au sein du Paris SG.

Mbappé dégoûté par la compo de Luis Enrique

Et cela sans parler du cas Kylian Mbappé, transparent ce mardi soir et visiblement dégoûté d'évoluer encore une fois sans avant-centre avec lui, ce qui a eu comme résultat de voir Araujo et toute la défense barcelonaise se concentrer tranquillement sur lui pendant 90 minutes. Une décision que l'attaquant du PSG aurait aussi beaucoup de mal à digérer, même s'il ne faudra pas trop tergiverser avec le match retour en Catalogne qui arrive rapidement.