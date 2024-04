Kolo Muani, le PSG reçoit un conseil à 95 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Recruté par le Paris Saint-Germain l'été dernier moyennant 95 millions d'euros, Randal Kolo Muani semble avoir du mal à digérer ce prix déboursé par le club de la capitale. Il faut désormais se relancer pour l'attaquant.

C'est une évidence, Luis Enrique ne fait pas de Randal Kolo Muani un choix prioritaire lorsqu'il compose son équipe, et cela même si l'entraîneur du PSG sait l'énorme effort financier fait par ses dirigeants pour le faire signer de Francfort dans les ultimes heures du mercato estival 2023. Très rarement titulaires en Ligue 1 et jamais en Ligue des champions, l'attaquant international tricolore entre dorénavant en fin de match, et il ne se montre pas réellement convaincant. C'est une évidence, l'ancien Nantais a un souci mental, l'idée générale étant que Randal Kolo Muani a du mal à porter sur ses épaules le poids des 95 millions d'euros dépensés par le Paris Saint-Germain pour le recruter. Même s'il a toujours la confiance de Luis Enrique, mais surtout de Didier Deschamps qui le fera probablement venir pour l'Euro 2024, le buteur de 25 ans doit régler ses problèmes. Et un spécialiste a des conseils.

Kolo Muani n'est pas fini au PSG

Répondant ce samedi à nos confrères de L'Equipe, Thomas Sammut, préparateur mental de sportifs de haut niveau, il a notamment conseillé Florent Manaudou et Léon Marchand, estime que Randal Kolo Muani peut retrouver toutes ses qualités au Paris Saint-Germain et que tout espoir n'est pas perdu pour celui qui sortait d'une saison resplendissante lorsqu'il a signé au PSG. « D'expérience, pour qu'un joueur reprenne confiance, cela passe par du temps de jeu. Là, ça ne passera pas sans doute que par des matches sans enjeux en L1 mais ça peut déjà lui permettre, en plus du soutien de ses coéquipiers et du staff, de chasser quelques doutes en se concentrant sur le jeu et non sur l'enjeu immédiat. Son double projet - avec l'Euro - peut l'aider à se remettre sur pied (...) La coupure de fin de Championnat, même si elle est courte, peut lui faire du bien. Là, il est dans une routine en club, avec un quotidien semblable. Avec des repères différents, dans un contexte où il est plus à l'aise, cela peut être une bouffée d'oxygène. Cela peut suffire pour lui permettre de retrouver des repères et rebondir », explique ce spécialiste, qui pense que la saison prochaine devrait être la bonne pour Randal Kolo Muani. En espérant que d'ici là les dirigeants parisiens ne fassent pas comme avec Hugo Ekitike et ne décident pas de stopper l'expérience trop vite.