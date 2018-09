PSG : Neymar et Cavani se font des passes, et il adore ça

Dans : PSG, Ligue 1.

En l’absence de Kylian Mbappé, le PSG continue de rouler sur la Ligue 1. La preuve avec ce succès aisé face à Reims (4-1) dans un match qui n’a connu que quelques minutes de suspense. Le potentiel offensif du champion de France s’en est donné à cœur joie, avec notamment un but pour Neymar, et deux pour Cavani. Mais surtout, les deux stars ont collaboré sur le terrain, ce qui n’était pas si fréquent ces derniers temps. De quoi monter, pour Thomas Tuchel, que son message est en train de passer.

« Je ne sais pas, vous devez leur demander ! Pour moi, c'est très important que les grands joueurs comme Neymar et Edi soient ensemble, jouent ensemble et vivent ensemble, qu'ils respectent les autres. Je sens que Neymar, Edi (Cavani), mais aussi Angel (Di Maria) et Kylian (Mbappé) forment un groupe qui veut gagner de grandes choses et s'améliorer ensemble. Et c'est seulement possible si nous jouons ensemble, avec tous les joueurs, si nous nous aidons sur le terrain durant les matches. Je leur dirai toujours que c'est ce que je veux », a souligné l’entraineur allemand, persuadé que le PSG peut accomplir de grandes chances si jamais les stars se décident à jouer pour les autres.