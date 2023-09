Homophobie ‍: Les joueurs sanctionnés… d’un rappel à l’ordre

Dans : PSG.

Le dérapage verbal de certains joueurs du PSG après la victoire face à l'OM va être étudié par la LFP. Du côté du club de la capitale, on ne compte pas être trop sévère.

Avec l’enchainement du succès face à Dortmund et celui contre l’OM, le PSG a connu une belle semaine au Parc des Princes. La victoire dans le Classique a débouché sur un débordement qui fait mauvais genre, et pas que dans les tribunes où les chants insultants contre les Marseillais ont été entendus. Mais après la victoire, ce sont plusieurs joueurs du PSG qui ont pris le micro pour eux aussi se laisser aller à des chants insultants. Si certains semblent découvrir les paroles qui sont entonnés en choeur au Parc des Princes à quasiment chaque match, le fait que des membres du Paris SG soient impliqués change forcément la donne. Par le passé, que ce soit de l’OL ou de l’OM, de tels écarts ont pu être sanctionnés, souvent avec une amende et un match de suspension avec sursis.

La Ligue va prochainement s’emparer du dossier vu l’emballement médiatique, et aura pour elle le visionnage des images qui sont assez explicites. Mais de son côté, le PSG n’a pas du tout aimé cette mauvaise publicité autour de quatre joueurs principalement : Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Randal Kolo-Muani et Layvin Kurzawa. Le club de la capitale s’est défendu ouvertement en rappelant toutes les actions menées contre ce type de dérives bien ancrées dans les stades, à Paris comme ailleurs. Les joueurs concernés vont certainement être convoqués pour leur faire comprendre qu’il faut avoir un peu de tenue et ne pas entretenir ces chants insultants ou homophobes. Mais selon Le Parisien, le club de la capitale n’envisage pas de sanction disciplinaire forte contre les éléments concernés. Sachant qu’il s’agit d’un premier dérapage de ce type, la fameuse prime d’éthique qui peut se monter très haut chaque mois pour mettre en avant le club et son institution, ne devrait pas sauter.

Le PSG passe l'éponge en interne

La joie de la large victoire sur le rival marseillais a provoqué ce débordement non maitrisé et la direction entend bien être compréhensive en rappelant simplement à l’ordre les quatre joueurs concernés. A eux de ne pas se retrouver mêlé à une nouvelle polémique de ce type, mais en tout cas, ce sera surtout de la Ligue qu’une éventuelle sanction pourra tomber, le PSG ayant décidé de ne pas frapper trop fort en interne.