Le PSG annule son stage au Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les dirigeants du PSG ont finalement décidé d'annuler le court stage prévu au Qatar ce mois-ci en raison de la situation sanitaire.

Mauricio Pochettino et ses joueurs devaient séjourner du 16 au 20 janvier à Doha afin d’y effectuer un petit stage, mais aussi et surtout de participer à quelques opérations commerciales déjà programmées. Mais finalement, avec la violente dégradation de la situation sanitaire, et l’explosion des cas positifs au variant Omicron, le Paris Saint-Germain a décidé ce mercredi d’annuler ce voyage au Qatar et de rester en France. Le PSG ne veut prendre aucun risque dans la perspective de la double confrontation à venir contre le Real Madrid, et pour cela les dirigeants ont jugé plus prudent de ne pas voyager avec des risques de contamination pour ses joueurs.