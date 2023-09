Gonçalo Ramos écarté brutalement du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l'OM au Parc des Princes. Luis Enrique devrait une nouvelle fois aligner une attaque 100% équipe de France.

Le PSG s'est rassuré cette semaine en battant le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Lors de cette rencontre au Parc des Princes, Luis Enrique avait décidé d'aligner pour la première fois de la saison une attaque composée de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Le bilan était plutôt mitigé pour les joueurs de l'équipe de France, qui n'auront en tout cas pas manqué de mouvements. Si certains ont des doutes, d'autres savent qu'il leur faudra encore un peu de temps pour prendre leurs marques. D'ailleurs, contre l'OM ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes, il se dit que Luis Enrique devrait une nouvelle fois aligner le trio Mbappé-Kolo Muani-Dembélé. Pour Bernard Mendy, l'entraineur espagnol a raison.

Un trio de titulaires, Ramos écarté

Lors d'une apparition sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il n'est pas plus inquiet que cela pour ce trio qui doit encore progresser. « Il est indispensable pour faciliter les automatismes de Kolo Muani qui apporte beaucoup de profondeur et qui facilite le jeu entre les lignes. C'est le trio qu'il faut mettre titulaire. Ramos ? Je pense qu'au-delà du prix, c'est plus un remplaçant qu'un titulaire. Si vous voyez les buts que Mbappé met, c'est aussi par rapport au travail que Kolo Muani a fourni. Je pense qu'il faut leur laisser du temps pour qu'ils soient plus connectés même si Dembélé doit avoir plus de confiance devant les buts. Pour moi, c'est le trio de l'équipe de France et le trio que le PSG doit avoir », a notamment indiqué Bernard Mendy, impatient de revoir ce trio à l'oeuvre. A noter que comme rappelé pas mal de fois depuis le début de saison par Luis Enrique, les joueurs devraient pas mal tourner et aucune équipe titulaire n'est assurée.