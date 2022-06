Un départ surprise, la défense du PSG bouleversée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'attaque à sa défense comme premier gros chantier. Sergio Ramos n'aime pas du tout ce qu'il est en train de voir arriver à Paris.

Luis Campos, nouveau conseiller sportif du Paris SG, arrive avec ses certitudes et ses idées bien précises pour le recrutement. Même si Christophe Galtier n’a pas encore pris les commandes, il y a déjà du mouvement et cela pourrait se concrétiser dès que le nouvel entraineur sera en place. Cela concerne notamment la défense, puisque le PSG fait un énorme forcing pour faire venir Milan Skriniar et cible même un deuxième défenseur de renom, même si nom n’est pas encore apparu dans les gazettes spécialisées. Résultat, Presnel Kimpembe s’inquiète de ces recrutements à son poste et s’est posé la question à voix haute pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France. Au point d’envisager un départ du Paris SG, lui qui avoue être à un tournant de sa carrière à 27 ans.

Mais le champion du monde tricolore est apprécié à Paris, et le voir partir ne fait pas forcément partie des désidératas de Nasser Al-Khelaïfi, qui a envie de conserver des joueurs internationaux français, surtout que cela fait partie des critères aussi pour la Ligue des Champions. En conséquence, s’il y a un départ en défense au PSG, ce pourrait être une grosse surprise, annonce Don Balon. Le journal espagnol annonce que Sergio Ramos voit d’un très mauvais oeil arriver des renforts à son poste, lui qui a déjà eu un temps de jeu très réduit la saison dernière en raison de blessures. L’Espagnol a encore un an de contrat, et il a apprécié de pouvoir enfin enchainer les matchs en fin de saison pour retrouver un semblant de rythme.

Un recrutement qui fait peur à Sergio Ramos ?

Il espère avoir la même protection avec Paris lors de la reprise en juillet, mais si le PSG recrute fortement à son poste, le turnover sera de mise. Pas le meilleur moyen de retrouver le rythme pour un joueur qui avait à l’époque déjà mis sa saison sur pause lors de son dernier exercice avec le Real Madrid, et qui estime avoir besoin d’enchainer pour revenir à son meilleur niveau. Résultat, Don Balon affirme que Sergio Ramos se pose subitement des questions sur son avenir, craignant une saison difficile alors qu’il n’a plus forcément beaucoup d’années devant lui sur un terrain. Du moins au plus haut niveau.

Un départ n’a jamais été évoqué par son entourage, mais le journal espagnol affirme qu’il a « un pied et demi » en dehors du PSG, notamment si les choses évoluaient négativement pour lui au mois d’août, quand la compétition reprendra. S’il n’a jamais craint la concurrence, Sergio Ramos sait qu’il part avec du retard dans la hiérarchie, surtout si des gros bras arrivent en défense. Voilà qui pourrait permettre à Paris de faire de sacrés économies sur le plan du salaire, tout en conservant un Kimpembe qui est l’un des rares joueurs formé au club à avoir atteint l’équipe première.