Fabian Ruiz arrive au PSG, Naples prend une décision forte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La signature de Fabian Ruiz au PSG semble imminente, et du côté de Naples on a déjà pris une décision forte avec le milieu international espagnol.

Luis Campos a hérité du dossier Mbappé-Neymar, mais le conseiller sportif a également le mercato du Paris Saint-Germain à sa charge et à deux semaines de la fin de ce marché des transferts, le dirigeant portugais a accéléré. Selon la presse italienne, la signature de Fabian Ruiz avec l’actuel leader de la Ligue 1 ne fait quasiment plus aucun doute, même si le fait que Naples veuille inclure Keylor Navas dans le deal l’a complexifié provisoirement. Aurelio de Laurentiis et Luis Campos ont cependant convenu que les deux opérations devaient être traitées indépendamment, et cela a permis d’avancer rapidement. Du côté du PSG, on souhaite ajouter Fabian Ruiz à l’effectif de Christophe Galtier, le profil du joueur formé au Betis Séville faisant l’unanimité à Paris, et le puzzle se termine, la preuve en ayant été apportée par l’annonce du groupe napolitain pour le match de ce lundi 15 août contre le Hellas Vérone.

Fabian Ruiz pour 25 millions d'euros, here we go

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabián Ruiz (@fabianruiz52)

En effet, Luciano Spalletti, l’entraîneur du Napoli, a décidé de se passer de Fabian Ruiz, lequel est resté dans la capitale de la Campanie afin d’être prêt à prendre le premier avion vers Paris une fois que tout aura été validé. « Fabian Ruiz est toujours proche du PSG », annonce le quotidien Chronache di Napoli, une version confirmée par Il Mattino, le média italien ne voyant plus aucun obstacle concernant le transfert de l’international espagnol chez les champions de France. A Naples, on annonce un accord portant sur un transfert autour de 25 millions d’euros, tandis que Fabian Ruiz a lui aussi négocié son futur contrat avec un salaire de 5 millions d’euros par saison sur 4 ou 5 ans. Luis Campos pourra rapidement passer au dossier suivant.