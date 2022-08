Fabian Ruiz au PSG, Naples fait du chantage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG insiste pour finaliser le transfert de Fabian Ruiz en provenance de Naples mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé.

Après avoir recruté Vitinha et Renato Sanches, le Paris Saint-Germain poursuit la refonte de son milieu de terrain. Le prochain sur la liste se nomme Fabian Ruiz, lequel a d’ores et déjà trouvé un accord avec le PSG afin de rejoindre le club de la capitale. En revanche, les discussions se poursuivent entre le champion de France en titre et Naples sur les conditions du transfert de Fabian Ruiz. Sur le principe, Naples est d’accord pour vendre Fabian Ruiz au PSG en échange d’un chèque dont le montant va avoisiner les 25 millions d’euros. En revanche, le club italien attend en contrepartie un effort du Paris Saint-Germain dans le dossier Keylor Navas, qui intéresse grandement Naples. Mais le président Aurelio De Laurentiis refuse de prendre en charge 100 % de l’imposant salaire de l’international costaricien.

Naples inclut le prêt de Navas dans les négociations

C’est ainsi que selon Foot Mercato, les dirigeants de Naples veulent conclure un accord avec le PSG sur la prise en charge du salaire de Keylor Navas avant de finaliser le transfert de Fabian Ruiz, un moyen de mettre Paris sous pression et de forcer le club de la capitale à accepter les conditions de Naples. Dans l’idéal, le club transalpin aimerait partager à 50-50 le salaire de Keylor Navas la saison prochaine. L’idée est de partir sur un prêt d’une saison, lequel pourrait être renouvelé selon les conditions fixées. Le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Christophe Galtier a officiellement annoncé que Donnarumma serait son titulaire, n’est pas opposé au départ de Keylor Navas. Il s’agit maintenant de savoir si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont enclins à continuer de payer la moitié du salaire de l’ancien gardien du Real Madrid. Cela aurait malgré tout deux intérêts : se séparer de Keylor Navas, devenu remplaçant, et surtout boucler officiellement la venue de Fabian Ruiz, très désiré par l’état-major parisien.