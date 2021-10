Erling Haaland, le PSG lui offre un salaire ahurissant

Dans : PSG.

Potentiellement en quête d’un grand attaquant pour la saison prochaine, si Kylian Mbappé venait à quitter le navire parisien pour rejoindre le Real Madrid, le PSG prévoit déjà une énorme offensive pour Erling Haaland. Avec Leonardo aux manettes.

Un an après avoir réalisé un très gros marché des transferts, au cours duquel le club de la capitale française a fait venir des stars comme Messi, Ramos, Hakimi ou Donnarumma, le PSG prépare déjà d’autres folies pour l’été prochain. Il faut dire que Paris aura peut-être une attaque à reconstruire. Car si Neymar et Messi seront logiquement de la partie, au moins jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, rien ne dit que Kylian Mbappé sera encore un joueur du PSG lors du prochain exercice. Tout indique même que l'international français ne sera plus à Paris. S’il n’a pas écarté l’éventualité de prolonger son contrat au Parc des Princes, le champion du monde devrait filer en direction du Real Madrid, le club de ses rêves. Pour compenser cette éventuelle perte XXL, le PSG serait alors dans l’obligation de frapper un énorme coup sur le mercato. Un coup nommé Erling Haaland !

Haaland, un transfert de 75 ME ?



L’été prochain, l'international norvégien disposera d’une clause libératoire comprise entre 75 et 90 millions d’euros. Un montant assez faible pour l’un des meilleurs buteurs du monde. Déjà auteur de 16 buts en 11 matchs cette saison, que ce soit en club ou en sélection, l’avant-centre du Borussia Dortmund sera forcément courtisé par tous les plus grands clubs européens. À la recherche d’un nouveau buteur, après avoir échoué dans le dossier Harry Kane l’été dernier, Manchester City sera un courtisan majeur pour Haaland. D’après la presse anglaise, les Citizens ont même rendez-vous avec le clan du joueur de 21 ans en janvier prochain. Mais d’ici là, les autres mastodontes vont aussi passer à l’action. À commencer par le PSG. En effet, Paris compte bien mettre tout le monde d’accord dans ce dossier. Si le BvB espère encore retenir son goleador, qui dispose d’un contrat jusqu’en 2024 chez les Marsupiaux, il sera difficile de s’aligner sur la future offre parisienne.

Leonardo veut offrir le contrat de Mbappé à Haaland

Puisque selon les informations de Foot Mercato, la direction du club de la capitale va offrir un véritable pont d’or à Haaland : « Les dirigeants parisiens sont disposés à proposer au Norvégien ce qu'ils ont offert à Mbappé ». Soit le plus gros salaire de l’effectif parisien, avec un chèque annuel d’au moins 40 ME, sans les primes. Avec une telle proposition, Leonardo espère faire mouche. Sachant qu’Haaland n’est pas trop chaud à l’idée de rejoindre la Ligue 1, lui le fan de Premier League, le volet financier sera d’ailleurs le principal argument des Rouge-et-Bleu. Même si le PSG pourra aussi proposer un projet sportif à la hauteur des attentes d’Haaland, puisqu’avec Messi et Neymar, l’équipe de Mauricio Pochettino restera toujours l’une des favorites pour la Ligue des Champions.

En attendant d’en savoir un peu plus sur tout cela, Leonardo va continuer les discussions avec Mino Raiola. Si l’agent du Norvégien a aussi rencontré les dirigeants du Real Madrid ou du FC Barcelone au cours des derniers mois, aux côtés d’Alf-Inge, le père d’Haaland, le directeur sportif du PSG sait que sa bonne relation avec Raiola pourrait faire pencher la balance de son côté. À Paris, les deux hommes ont monté de nombreux deals, et notamment avec Donnarumma, Ibrahimovic, Van der Wiel, Areola, Verratti ou Matuidi. Et sachant que Paul Pogba est aussi dans le catalogue de Raiola, tout en étant encore dans le viseur du PSG en vue de la saison prochaine, le duo Leonardo - Raiola pourrait bien faire de grandes choses au PSG en 2022.