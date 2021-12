De Ligt au PSG, coup de chaud annoncé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En difficulté à ses débuts à la Juventus Turin, l’international néerlandais Matthijs de Ligt a retrouvé son meilleur niveau cette saison.

Titulaire indiscutable aux yeux de Massimiliano Allegri, l’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam a débuté 16 matchs de Série A depuis le début de la saison. De retour au top, Matthijs de Ligt attire logiquement des convoitises dans l’optique du prochain mercato à deux ans de la fin de son contrat à la Juventus Turin. Ces derniers jours, son agent Mino Raiola a évoqué à la surprise générale l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le natif de Leiderdorp. « Pendant l'été, nous devons voir s'il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Premier League, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain » a lâché l’agent de Matthijs de Ligt à la télévision néerlandaise. Une phrase loin d’être anodine car selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le PSG est bel et bien intéressé par De Ligt.

De Ligt priorité du PSG pour remplacer Kimpembe ?

En juillet 2019, avant la signature du géant néerlandais à la Juventus Turin contre un chèque de 85 millions d’euros, le Paris Saint-Germain avait déjà manifesté son intérêt. Finalement, Matthijs de Ligt avait fait le choix d’un club historique de la Série A en rejoignant la Juventus Turin. Trois ans plus tard, le PSG pourrait donc retenter sa chance, notamment en cas de départ de Presnel Kimpembe. Comme indiqué ce mardi, le défenseur français formé à Paris envisage de partir et Chelsea lui fait les yeux doux. Le Paris Saint-Germain ne le retiendra pas à tout prix et a déjà activé plusieurs pistes pour combler son potentiel départ. Antonio Rüdiger en fait partie mais la piste « premium » de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi se nommerait donc Matthijs de Ligt. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin ouvrira la porte à un départ de l’international néerlandais et si oui, à quel prix. Dans ce dossier, Paris possède en tout cas deux arguments non négligeables : une très bonne relation avec l'agent de De Ligt, le sulfureux Mino Raiola. Et bien sûr un carnet de chèques illimité.