PSG : 60 ME, Leonardo lâche sa première offre au mercato

Dans : PSG.

Leonardo a passé la vitesse supérieure en ce qui concerne son premier choix au mercato, avec une offre de 60 ME pour Sergej Milinkovic-Savic.

Habituellement, à la fin du mois d’août, c’est le sprint final pour le marché des transferts dans le football. Cette fois-ci, ce sont les premières foulées avec déjà quelques transferts, mais encore peu de championnats concernés par la reprise, et donc beaucoup d’hésitations et de discussions. En revanche, la Ligue 1 a repris, et sitôt après la finale perdue en Ligue des Champions, Leonardo a bien l’intention de renforcer son équipe. Le directeur sportif rêve depuis longtemps de faire venir Sergej Milinkovic-Savic au PSG, et il est passé à l’action. Le Corriere di Roma a ainsi révélé que le dirigeant parisien avait effectué une première offre à hauteur de 60 ME pour le milieu de terrain.

Le Serbe est très apprécié par « Leo », en raison de sa capacité à faire jouer dans la première relance, et aussi à mettre de l’impact physique avec sa solide corpulence. Un type de joueur qui manque au Paris SG, contrairement par exemple à ce qui peut se retrouver au Real Madrid (Casemiro), à Liverpool (Fabinho) ou au Bayern Munich (Goretzka), qui ont comme point commun d’être les derniers champions d’Europe. Néanmoins, malgré cette offre non négligeable, la Lazio a répondu par la négative au PSG, estimant devoir récupérer 80 ME de « SMS ». Les négociations sont ouvertes mais cette dépense représenterait un énorme pavé dans le budget parisien, alors que 60 ME ont déjà été lâchés pour faire venir Mauro Icardi, en provenance de l’Inter Milan. Certes, Leonardo apprécie le championnat italien, mais cela commence à faire cher…