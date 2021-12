Mercato : PSG, Haaland, De Ligt... Mino Raiola se lâche !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

A l’instar de Kylian Mbappé, l’international norvégien Erling Haaland sera l’un des joueurs les plus courtisés lors du prochain mercato estival.

Le constat est d’autant plus valable avec le buteur du Borussia Dortmund qu’une clause dans son contrat lui permettra de quitter le BVB pour environ 70 millions d’euros, une somme dérisoire au vu du talent d’Erling Haaland. Plusieurs clubs de Premier League se sont déjà manifestés pour accueillir l’international norvégien au même titre que le FC Barcelone. En parallèle, le Real Madrid songe aussi à Haaland même si le club merengue fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue. Mais si finalement, à la surprise générale, l’ancien buteur du RB Salzbourg restait un an de plus au Borussia Dortmund ? Ce scénario qui semblait totalement improbable pourrait voir le jour selon Mino Raiola, qui n’est autre que l’agent de la star du Borussia.

💣¡OJO al DIRECTOR GENERAL del DORTMUND!💣



🔥Watzke: ”Sé que los grandes clubes europeos QUIEREN a HAALAND, ESPECIALMENTE el REAL MADRID. Se confirma el GRAN INTERÉS del MADRID” (Vía BILD) pic.twitter.com/Gl4Ax3O7tU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 19, 2021

« Haaland peut-il attendre Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde. Nous n’avons pas d’accord préalable avec aucun club. Nous chercherons la meilleure option et je n’écarte pas une année de plus à Dortmund, théoriquement c'est encore possible » a lancé l’agent d’Erling Haaland, pour qui il n’y a aucune urgence à quitter le Borussia Dortmund. Et pour cause, la priorité de l’attaquant norvégien serait de rejoindre le FC Barcelone mais pour l’instant, le club blaugrana ne dispose pas des fonds suffisants pour assumer un tel transfert, d’où l’hypothèse de rester un an de plus à Dortmund avant de rejoindre le Barça d’ici un an. Sur la chaîne néerlandaise NOS, l’agent d’Erling Haaland a par ailleurs évoqué l’avenir d’un autre de ses clients, Matthijs De Ligt.

Raiola évoque un transfert de De Ligt au PSG

Et pour Mino Raiola, un départ du défenseur de la Juventus Turin vers le PSG n’est pas à exclure. « Je pense que nous connaissions tous les clubs dans lesquels Matthijs pourrait aller. Pendant l'été, nous devons voir s'il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Premier League, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain » a lâché celui qui représente aussi les intérêts de Paul Pogba et de Zlatan Ibrahimovic en toute décontraction. De toute évidence, si le mercato hivernal de Mino Raiola devait être relativement calme, l’agent italo-néerlandais sera au cœur de nombreuses transactions l’été prochain. Reste maintenant à voir si, avec Haaland ou avec De Ligt, sera concernant de près ou de loin le Paris Saint-Germain…