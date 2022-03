Casser Mbappé, Madrid a un plan anti-PSG

Dans : PSG.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se disputent ce mercredi soir à Santiago-Bernabeu un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Touché au pied gauche, Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les attentions et des craintes.

Trois semaines après un match aller à sens unique au Parc des Princes, la formation de Carlo Ancelotti va retrouver le PSG. Et cette fois Karim Benzema et ses coéquipiers vont devoir montrer autre chose que la triste copie rendue à Paris. Le Real Madrid devra battre le club français avec plus d’un but d’écart pour se qualifier, la règle du but à l’extérieur ayant disparu des règlements, ce qui dans ce cas précis ne fait pas vraiment les affaires du Paris Saint-Germain. Mais du côté de Santiago Bernabeu, les supporters madrilènes attendent avec impatience la prestation de Kylian Mbappé, dont ils ont pensé lundi après-midi qu’il ne ferait même pas le déplacement jusqu’en Espagne, suite à sa blessure au pied consécutive à un choc avec Idrissa Gueye. Plus de peur que de mal pour la star tricolore, lequel a participé normalement ou presque au dernier entraînement dans le stade madrilène mardi soir. Mais bien évidemment, les adversaires du PSG savent que Mbappé est quand même fragilisé et pour Jérôme Rothen c’est clair que ce dernier risque de souffrir, car les coups seront ciblés.

Mbappé ciblé par le Real Madrid, c'est le danger XXL

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne fait pas dans la tendresse, pour lui il est évident que Carlo Ancelotti n’aura pas besoin de préciser à ses joueurs que le pied gauche de Kylian Mbappé sera son point faible et qu’il ne faudra pas hésiter à appuyer là où ça fait mal. « Tout cela, ça sert forcément les intérêts du Real Madrid. Les défenseurs du Real Madrid savent que Mbappé a pris un coup sur le pied gauche, donc bien sûr qu’il va être ciblé non pas pendant 15-20 minutes, mais même pendant tout le match. Les mecs sont assez malins pour mettre les contacts les plus forts sur le pied gauche afin de lui faire mal. Sur un hématome comme ça, si tu reprends un coup au même endroit, la suite du match ne va pas être facile pour Kylian Mbappé », a confié Jérôme Rothen plutôt inquiet concernant la prestation de l’attaquant du PSG, auteur du seul but lors du match aller au Parc de Princes.

Sur le papier, tout cela est évidemment envisageable, mais il faut tout de même tenir compte du climat qui entoure l’avenir de Kylian Mbappé. Les Merengue savent que le joueur parisien est sur les tablettes de Florentino Perez, et commettre mauvais geste sur mauvais geste à l’encontre d’un futur coéquipier n’est peut-être pas une idée si géniale. Surtout au moment où il se dit que le clan Mbappé réfléchit encore à prolonger au Paris Saint-Germain. Tout cela doit forcément trotter dans la tête de tout le monde, sachant que l'on connaît l'homme aux 156 buts sous le maillot du PSG, s'il peut marquer ce mercredi soir le but qui qualifie son club, il n'aura aucune hésitation. Cette rencontre Madrid-Paris s'annonce royale, en espérant que Kylian Mbappé puisse réellement être à 100%.

En tout cas, Mauricio Pochettino a lui été totalement rassurant et confiant concernant la manière dont son joueur va aborder ce choc de Ligue des champions. « Kylian est bien. Sur le coup, il a crié de douleur. Il avait mal. Mais après, petit à petit, il s'est senti mieux. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après (...) S’il sera perturbé ? Parfois on parle trop. Nous sommes tranquilles pour Kylian, c'est clair. Il est mature même s'il est jeune. Il veut jouer au foot et défendre les couleurs qu'il porte. Je ne doute pas de Kylian. Il ne changera pas sa façon de jouer à cause de ce qu'il se passe à l'extérieur », a prévenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Réponde à toutes ces questions autour de 23h...ou plus.