Mbappé blessé à l'entraînement, forfait probable contre Madrid !

Par Claude Dautel

A 48 heures du match de Ligue des champions face au Real Madrid, Kylian Mbappé a quitté l'entraînement suite à un choc avec un coéquipier. Il a passé des examens car le PSG craignait même une fracture, sa présence à Santiago-Bernabeu est incertaine.

Les supporters du Paris Saint-Germain se réjouissaient de voir qu’aucun joueur n’avait été blessé lors du match de Ligue 1 samedi soir à Nice, une rencontre à laquelle Kylian Mbappé n’avait pas participé, l’attaquant français étant suspendu. Mais l’incroyable malédiction qui frappe régulièrement le PSG en Ligue des champions a visiblement encore fait des siennes alors que l’équipe de Mauricio Pochettino jouera mercredi soir son match retour de Ligue des champions face au Real Madrid.

Le PSG a craint une fracture pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a bien été victime d’un choc avec un autre joueur à l’entraînement ce matin. Un coup sur le dessus de la cheville qui le fait beaucoup souffrir. Les examens médicaux n’ont pas décelé de fracture. @RTLFrance @RTLFoot — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) March 7, 2022

Ce lundi, victime d’un choc avec un de ses coéquipiers du Paris SG, Kylian Mbappé a été contraint de stopper immédiatement la séance d’entraînement et a aussitôt été envoyé vers un hôpital, le club craignant même une fracture. Finalement, ce n’est pas aussi grave, même si le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG souffre à la cheville. Il semble désormais très peu probable que la star tricolore soit titulaire contre Madrid, même s'il fera probablement le déplacement avec ses coéquipiers et qu'une décision sera prise au dernier moment. C’est évidemment un énorme coup dur pour le club de la capitale, dont on a encore constaté contre Nice qu’il était totalement dépendant de Kylian Mbappé.