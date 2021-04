PSG : Ciao Florenzi, Pochettino et les joueurs ont tranché

Dans : PSG.

Prêté avec option d’achat par la Roma l’été dernier, l’Italien Alessandro Florenzi avait rapidement séduit le directeur sportif Leonardo. Mais contrairement au dirigeant, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino et son groupe sont moins convaincus par les qualités du latéral droit.

Le Paris Saint-Germain se dirige vers un gros chantier au poste de latéral droit. Alors qu’il prévoyait l’arrivée d’un seul renfort pour cette position, le directeur sportif Leonardo sera peut-être chargé d’en trouver deux. Car en plus de Thilo Kehrer qui traverse une période très compliquée, et du jeune Colin Dagba qui, malgré sa bonne performance en quarts de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, ne donne pas totalement satisfaction, le titulaire Alessandro Florenzi ne fait pas non plus l’unanimité.

Le groupe doute de Florenzi

Et c’est le moins que l’on puisse dire au sujet de l’Italien qui avait réalisé des débuts très prometteurs, avec une excellente qualité de centre, avant d’afficher ses limites. En effet, le joueur sous contrat avec la Roma montre des failles sur le plan défensif et ne possède pas le volume de jeu, autrement dit la condition physique souhaitée par l’entraîneur Mauricio Pochettino. Le coach argentin attend donc l’arrivée d’un autre profil. Tout comme le reste du groupe, précise le journal L’Equipe. Certes, Alessandro Florenzi plaît en interne pour ses capacités près de la surface adverse et pour sa bonne humeur au quotidien.

Mais ses carences défensives inquiètent aussi certains cadres qui aimeraient pouvoir compter sur un joueur plus fiable dans les rotations. Les pistes évoquées pour le remplacer ne sont pourtant pas beaucoup plus rassurantes. Comme annoncé ces dernières semaines, le PSG s’intéresse bien à son ancien latéral droit Serge Aurier, que Mauricio Pochettino a connu à Tottenham. Et continue d’étudier le dossier Hector Bellerin, loin de son meilleur niveau avec Arsenal. Pas sûr que ces deux cibles soient plus solides qu’Alessandro Florenzi, dont l’option d’achat s’élève à 8-9 M€.