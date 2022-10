Al-Khelaifi a des secrets, le PSG et Mbappé sont en danger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis 24 heures, c'est la panique générale au Paris Saint-Germain suite aux révélations sur la situation de Kylian Mbappé. Et les langues se délient et accusent ouvertement Nasser Al-Khelaifi d'avoir de très mauvais conseillers personnels.

Le résultat du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Benfica (1-1) est presque passé au second plan, tant la tension autour du dossier Kylian Mbappé était colossale mardi soir au Parc des Princes. 24 heures après les révélations de Daniel Riolo, relayées ensuite par Marca puis des médias français, le club de la capitale semble traverser à nouveau une énorme crise, alors que le PSG doit désormais préparer la réception de l’Olympique de Marseille. Désormais, tout ne tourne qu’autour du numéro 7 parisien, et cela même si Luis Campos a officiellement démenti une idée de départ de l’attaquant, et si Christophe Galtier est lui aussi monté au créneau pour se plaindre que cette histoire sorte à seulement quelques heures d’un match important en Coupe d’Europe. « D’une rumeur, on fait une info, et d’une info on fait presque une déclaration », a ironisé l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais la deuxième lame était à venir.

Nasser Al-Khelaifi mal conseillé au PSG

Bien évidemment, Daniel Riolo n’en est pas resté là, et dans la foulée du match nul du PSG, le journaliste de RMC a tenu à confirmer son information lors de l'émission l'After Foot. Et il a détruit de manière méthodique la gestion des champions par Nasser Al-Khelaifi. « Je confirme que la situation au club est terrible. Oui, Nasser est très agacé par le comportement global de Luis Campos depuis le début, mais cela ne veut pas dire qu’il va le mettre dehors dès demain. Mais il faut l’explique, Nasser Al-Khelaifi a ses propres conseillers, avec une cour et des gens dans cette cour, c’est une nébuleuse. Il y a Djamel Bouras, je ne sais pas s’il connaît le football, mais il est dans cette cour et fait partie des gens de confiance que Nasser écoute. Jean-Martial Ribes (Ndlr : ancien directeur de la communication du PSG) n’est plus là, puisqu’il bosse chez LVMH du côté du Champagne, mais de temps en temps il passe un coup de fil. Lui déjà quand il était dans le foot, il ne connaissait rien au foot, donc maintenant qu’il est dans l’alcool, je ne suis pas certain qu’il ait beaucoup progressé. Et puis, c’est très étonnant, mais il y a deux Anglais, deux potes qui lui donnent des conseils. Des mecs un peu milliardaires, fans de Tottenham, qui conseillent Nasser Al-Khelaifi, c’est notamment eux qui lui ont dit de prendre Mauricio Pochettino. Je ne comprends pas le fonctionnement de ce club, il y a également ses gardes du corps qui lui servent de conseillers, c’est pour dire (…) Dans ses amis, il y a DJ Snake, très proche de Nasser, mais lui est fan du PSG et c’est peut être le seul. Il a aussi Antero Henrique de temps en temps, il y Luis Campos. Que Mbappé soit très énervé, ça peut s’expliquer, il en a marre », a expliqué le journaliste de RMC afin de faire un portrait un peu apocalyptique du Paris Saint-Germain actuellement.

Et suite à la charge virulente de Daniel Riolo, Jérôme Rothen n’a pas été plus tendre. « Au PSG, chacun doit avoir sa place, et encore une fois on constate qu’il y a des manques dans certaines positions qui sont déterminantes pour le fonctionnement d’un club. Le rôle de président est important, il faut que cela soit indéniable que c’est lui le boss. C’est lui qui envoie une image, qui a un charisme, qui dégage du respect. C’est méchant pour Nasser ce que je vais dire, mais ça fait dix ans qu’il est là, et je n’ai pas l’impression qu’il est respecté comme il devrait l’être. Les chouineries de joueurs, les choix de joueurs, par exemple quand il confie le sportif à Luis Campos et qu’il n’est pas content du travail de Campos. Quand tu lui vends quelque chose à Campos, il faut aller au bout et ne pas lui mentir. Depuis le mois de juin, Henrique est revenu et on lui redonne les clés (...) Si Al-Khelaifi a le choix entre Campos et Henrique, il choisira tout de suite Henrique (...) Les conseillers n'ont rien à foutre dans un club de football (...) Le match du titre l'an passé, il n'est pas présent au Parc. Là, il n'a pas fait une déclaration sur l'histoire Mbappé, il aurait dû obliger le joueur à parler », a lancé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, clairement agacé par tout cela, ce qui a relancé son coéquipier.

Le PSG en danger, son président déraille

Car, Daniel Riolo estime réellement que Nasser Al-Khelaifi fait courir un gros danger au PSG en continuant à gérer le club de la capitale en s'inspirant d'un cercle fermé de proches. « Mais qui a le pouvoir au PSG ? C’est Campos ou c’est Nasser avec ses amis, les Anglais, qui discutent de l’avenir du club entre deux avions ou dans le van entre le Parc des Princes et le restaurant où ils vont aller bouffer ? C’est quand même incroyable. Tout le problème de Paris est là. Qui décide de la politique sportive ? Tu te rends compte du nombre de fois où la politique sportive a changé ! C’est bizarre », s'étonne Daniel Riolo. Suite au prochain épisode d'un feuilleton qui visiblement ne fait que commencer au Paris Saint-Germain.