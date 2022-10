Kylian Mbappé et le PSG, il menace de tout plaquer !

Dans : PSG.

Guère satisfait par les mouvements de l'été et sa situation au PSG, Kylian Mbappé est annoncé au plus mal sur le plan moral. Il se sent trahi par ses dirigeants, et envisage même de quitter Paris dès le mois de janvier selon Daniel Riolo.

La polémique sur la situation de Kylian Mbappé va très loin en ce moment au Paris SG. Depuis sa petite phrase sur son positionnement en équipe de France et la comparaison avec ce qu’il vit au PSG depuis le début de la saison, l’attaquant des Bleus voit le moindre de ses faits et gestes être passé au crible. C’est même un débat beaucoup plus profond qui est ainsi revenu sur le devant de la scène, avec des questions sur le recrutement du club de la capitale, et le fait les promesses effectuées pour qu’il reste et prolonge à Paris n’aient pas forcément été tenues. Au point de blesser le champion du monde 2018 dans son orgueil et de provoquer une grosse désillusion sur son avenir au PSG.

Al-Khelaïfi s'en fiche de Mbappé

C’est ce que croit savoir Daniel Riolo, qui a lâché une véritable bombe en expliquant tout simplement que Mbappé n’en pouvait plus et regrettait d’être resté à Paris. Pour le polémiste de RMC, la déception est encore plus grande qu’annoncée chez l’ancien de Bondy, qui estime avoir été vraiment trompé sur la marchandise par les dirigeants du champion de France. « J'aimerais juste demander à chacune des personnes qui nous écoutent de se mettre devant une glace et se demander : 'Si mon patron me fait autant de promesses que ça, mais qu'à l'arrivée, je me fais à ce point prendre pour un con, vais-je bien le vivre ?’ Tout tourne autour de ce qui a été vendu, et de ce qui a été fait. Al-Khelaïfi n'en a rien à cirer de Mbappé. C'est juste de la communication pour lui », a lancé Daniel Riolo, avant d’aller encore plus loin dans ses indiscrétions sur l’état d’esprit de l’attaquant du Paris SG. Pour le membre de l’After Foot, Mbappé est tout simplement « au bout du rouleau », et serait même prêt à tout plaquer au sein du PSG si une possibilité se présente dès le mercato d’hiver. « Les supporters lui tombent dessus, il se fait critiquer y compris par les supporters. Il est dans un esprit négatif au point que lui-même dit qu'il se cassera en janvier s'il y a une ouverture. Mais en tout cas à la fin de l'année c'est terminé. Il en a marre et il le dit en privé », a expliqué Daniel Riolo, pour qui la situation est donc réellement compliquée à Paris.

Des informations qui vont forcément faire réagir et ce des deux côté des Pyrénées. En Espagne, on affirme depuis quelques jours déjà que Mbappé regrette de ne pas avoir signé au Real Madrid, et que le clan de l’ancien monégasque estime avoir été trompé par QSI, qui lui a promis une révolution, mais n’a pas été capable de se séparer de Neymar et de lui trouver un avant-centre pour lui éviter de prendre ce rôle de pivot. Un débat qui fait donc rage y compris chez les supporters, qui ont de plus en plus de mal avec l’attitude individualiste de l’international français. Il faut dire que Mbappé voit Neymar et Messi briller en ce début de saison, et se fait aussi voler la vedette chez les pépites du continent par un Erling Haaland qui brille de mille feux avec Manchester City. Une accumulation difficile à digérer pour le buteur du PSG, même si c’est la première fois qu’un départ de Paris en cours de saison est évoqué ouvertement dans les médias.