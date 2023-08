Al-Hilal n'a plus d'argent, Verratti poussé au Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Marco Verratti n'est pas du déplacement qu'effectue ce samedi le Paris Saint-Germain à Toulouse, preuve que le milieu italien est plus que jamais sur le départ. Seul problème, le club saoudien qui voulait s'offrir Petit Hibou touche les limites financières offertes dans ce pays, même si un autre pointe le bout de son nez.

Luis Enrique a beau apprécier le profil de Marco Verratti, le successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG sait que les dirigeants parisiens ont l’intention de se séparer du joueur de la Squadra Azzurra. Pour preuve, même s’il s’est entraîné cette semaine avec ses coéquipiers, le milieu de terrain est resté à Paris tandis que son équipe est partie à Toulouse pour affronter ce samedi le TFC dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Onze ans après avoir signé au Paris Saint-Germain, Marco Verratti sait que les champions de France ne veulent plus de lui. Même s’il a prolongé en décembre dernier jusqu’en 2026, le joueur de 30 ans est donc prêt à ranger son casier, cependant, il est très attentif à sa future destination.

Verratti préfère l'Arabie Saoudite au Qatar

Aucun club européen n’ayant visiblement les moyens de s’offrir un joueur que le PSG estime à un peu plus de 40 millions d’euros, c’est l’Arabie Saoudite qui peut offrir cette porte de sortie à Marco Verratti. Le milieu italien a d’ailleurs déjà discuté d’un futur contrat avec les dirigeants d’Al-Hilal, qui viennent de faire signer Neymar et encore plus récemment Buonou, le gardien de but international marocain. Cependant, un problème se pose et non des moindres. Car si les clubs de la Saudi Pro League ont d’énormes moyens, ces moyens ne sont pas sans limites. C’est en effet le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) qui a donné une enveloppe à plusieurs clubs pour investir au mercato, et celle d’Al-Hilal est désormais vide. Il se dit même que des partenaires extérieurs auraient aidé à recruter Yassine Bounou. Alors, le club pourrait avoir du mal à s’offrir Marco Verratti. C’est là que le Qatar est entré dans la danse.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Pour sortir de cette paralysie, l’Émir du Qatar et Antero Henrique travaillent sur une alternative : une signature à Al-Arabi SC au Qatar.



▫️Le joueur a néanmoins déjà donné son accord à Al-Hilal et attend que les fonds privés arrivent…⏳@SportsZone__ ✖️… https://t.co/UP3VbekVyY pic.twitter.com/n0fsww4kxg — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 19, 2023

A en croire Sports Zone, dans cette opération, Antero Henrique, qui travaille pour le football qatari, œuvre conjointement avec l’Emir du Qatar afin que Marco Verratti puisse signer avec l’équipe d’Al-Arabi, qui dispute le champion qatari. C’est d’ailleurs dans cette équipe que vient de signer Abdou Diallo. Mais le média spécialisé révèle que le joueur italien du Paris Saint-Germain donne toujours la priorité à la formation saoudienne, et va attendre de savoir si éventuellement des fonds vont arriver à Al-Hilal pour lui permettre de retrouver Neymar.

Cependant, de son côté, Loïc Tanzi dévoile ce samedi soir l'intérêt d'un nouveau club saoudien, Al-Ahli, dont les dirigeants auraient même déjà négocié avec le milieu de terrain italien du PSG. Il y a un gros bémol, c'est que cette équipe travaille également sur le dossier d'Hakan Calhanoglu, le joueur de l'Inter Milan et que ce sera l'un ou l'autre, mais pas les deux.