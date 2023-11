60ME pour un international, le PSG entre en guerre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG a un œil sur l’international espagnol de la Real Sociedad, Martín Zubimendi. Le Barça est également chaud pour recruter le milieu de 24 ans.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique tourne avec peu de joueurs au milieu de terrain. Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Kang-in Lee sont les principaux éléments utilisés par l’entraîneur du Paris Saint-Germain à ce poste. Et si pour l’instant, la saison se déroule plutôt bien, il faudra renforcer ce secteur de jeu lors du prochain mercato estival afin d’offrir plus de solutions à Luis Enrique avec une concurrence accrue. A en croire les informations du Diario Sport en Espagne, un joueur de Liga plait particulièrement à l’état-major du Paris Saint-Germain en la personne de Martín Zubimendi.

Spécialiste du football espagnol qu’il connait par cœur, Luis Enrique a un véritable coup de cœur pour le maître à jouer de la Real Sociedad, qui compte quatre sélections avec la Roja. Mais la concurrence sera très importante pour le Paris SG dans ce dossier car les plus grands clubs européens suivent aussi la situation de ce joueur sous contrat avec le club basque jusqu’en juin 2027. Arsenal, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund sont intéressés mais c’est avant tout le FC Barcelone qui sera la menace n°1 du PSG dans ce dossier.

Le PSG défie Barcelone pour Zubimendi

En effet, Xavi en a fait l’une de ses priorités afin de renforcer son milieu de terrain dans les mois à venir… ou plus tôt. Car idéalement, le coach du Barça aimerait récupérer Martín Zubimendi dès le mercato hivernal, bien que son transfert ait peu de chances de se concrétiser au mois de janvier. En ce qui concerne son prix, cela devrait avoisiner le montant de sa clause libératoire, soit 60 millions d’euros. Un investissement important à consentir pour le PSG avec un joueur ayant une expérience limitée en Europe, comme cela était le cas de Manuel Ugarte au moment de sa signature dans la capitale.