PSG : Zidane c'est non, il en est sûr à 100% !

Par Claude Dautel

Les rumeurs poussent Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain à la place de Mauricio Pochettino. Mais Thibaud Vezirian affirme que c'est faux.

Connu des supporters de l’Olympique de Marseille pour sa prise de position claire et nette dans le dossier de la vente supposée du club phocéen par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite, ce qui lui a valu bien des quolibets et des sarcasmes, Thibaud Vezirian a affiché la couleurs dans un dossier tout aussi spectaculaire, mais qui concerne cette fois le Paris Saint-Germain. Pour l’ancien consultant de la chaîne L’Equipe, Zinedine Zidane ne sera pas l’entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. Et TV sait même pourquoi l’ancien coach du Real Madrid ne prend pas position dès maintenant alors que les rumeurs se multiplient depuis des mois sur ce sujet. A l’occasion d’un live sur le réseau social Twitch, il a précisé sa version des faits, prenant la aussi le risque de se prendre quelques vagues de rage en retour.

Zidane à Paris, il n'a pas le droit de dire que c'est faux

Pour Thibaud Vezirian, tout est limpide dans le dossier Zinedine Zidane au PSG. « Je maintien mes infos de l’été dernier, Zinedine Zidane est parti pour s’occuper de sa famille cette saison, il prend une année sabbatique et du recul par rapport au football. Il privilégie l’équilibre familial. Comme il est l’ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar l’hiver prochain, il est obligé de ne rien dire dans les médias, de laisser parader la rumeur PSG, pour autant le voir à Paris du côté de sa famille c’est impossible. Ça mettrait en difficulté le centre Z5 à Istres, ses terrains de foot à Aix, pour moi Zizou à Paris c’est un grand non. Ce n’est pas possible que ça se fasse, mais il ne peut pas dire ouvertement non compte tenu de ses liens avec le Qatar pour le Mondial », a expliqué le consultant, qui ne laisse donc pas la place au moindre doute. Tout comme pour la vente de l'OM, l'avenir permettra d'en savoir plus sur la réalité de tout cela.

Il est vrai qu'en ne s'exprimant jamais dans la presse depuis des mois, Zinedine Zidane entretient le mystère sur son avenir personnel, la seule chose que l'on peut dire avec certitude est que si Didier Deschamps avait confirmé son départ de l'équipe de France après le Mondial 2022 au Qatar il n'y aurait aucun suspense. L'ancien coach du Real Madrid a toujours rêvé du poste de sélectionneur national et il lui semble promis. Mais si DD poursuit encore son aventure sur le banc des Bleus, alors on voit mal Zidane attendre encore et toujours que son ancien coéquipier lui laisse le poste. Et c'est probablement ce que se disent les dirigeants du Paris Saint-Germain.