4 milliards pour le PSG, les Américains approuvent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le PSG est devenu une marque qui compte et pèse dans le monde. Le célèbre magazine économique américain Forbes le confirme, donnant la valeur estimée du club parisien.

Si sportivement le PSG laisse un goût d'inachevé à ses supporters depuis 12 ans, économiquement le plan de la direction est quasi parfait. Grand club français à l'arrivée des Qataris, le PSG est devenu un club de stature européenne et mondiale. L'achat de stars comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé au mercato aura permis de faire du maillot parisien un bien prisé des acheteurs. Avec une marque toujours plus puissante, le club parisien n'a aucun problème à faire venir des marques internationales. Le succès est tel que le PSG attire aussi facilement de nouveaux actionnaires. L'appel à des entrées au capital lancé par Nasser Al-Khelaifi en novembre dernier a fait mouche.

Le PSG vaut bien 4 milliards d'euros

Un puissant fonds américain comme Arctos Sports Partners s'est notamment manifesté comme cela avait été révélé il y a quelques semaines. Si certains estiment que le PSG pratique un dopage financier et que sa valeur est surestimée, le magazine Forbes vient clarifier la situation financière du club parisien. Selon le célèbre magazine économique, la valeur du PSG dépasse les 4 milliards.

Sa valeur actuelle exacte est de 4,21 milliards de dollars, soit près de 4 milliards d'euros. Cela place le PSG au septième rang mondial derrière des clubs comme le Real Madrid (1er, 6,07 milliards), Manchester United (2e, 6 milliards) ou encore le Barça (3e, 5,51 milliards). Le PSG a vu sa valeur augmenter de 32% sur un an. Un chiffre théorique pour le moment qui devrait vite se matérialiser dans la réalité. Selon Forbes informé par les banquiers, l'arrivée annoncée d'actionnaires minoritaires va valoriser le club parisien à hauteur de 4 milliards de dollars. A défaut d'assurer des titres européens au PSG, cela lui permet de voir l'avenir avec sérénité, avec ou sans QSI.