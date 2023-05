4 milliards pour le PSG, le Qatar accepte une offre

En novembre dernier, Nasser Al-Khelaifi avait annoncé l'intention de Doha d'ouvrir le capital du PSG à d'autres investisseurs. Six mois plus tard, un fonds américain répond à l'appel, alors que la valeur du Paris Saint-Germain a explosé.

Depuis son arrivée à Paris en 2011, QSI a montré à maintes reprises sa solidité financière pour faire grandir le PSG. Cependant, les Qataris aimeraient bien partager quelque peu les frais pour un club désormais dans le gotha mondial. Dans cette optique, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi indiquait au tout début du Mondial 2022 que le PSG voulait accueillir de nouveaux investisseurs minoritaires. Six mois plus tard, le résultat est là. Car si un seul acteur s'est clairement positionné pour acheter des parts dans le PSG, ils seraient plusieurs à suivre de très près ce dossier qui devrait évoluer l'été prochain.

Comme l'annonce Ben Jacobs, dont l'info a été confirmée par d'autres médias, le premier géant à avoir dégainé est Arctos Sports Partners. C'est un puissant fonds d'investissement américain qui détient près de 7 milliards d'euros d'actifs. Il possède des parts dans des franchises de sports américains comme les New Jersey Devils en hockey sur glace ou les Philadelphia 76ers et les Golden State Warriors en NBA. Il est aussi déjà impliqué dans le football européen, détenant notamment des parts dans Fenway Sports Group, le propriétaire du Liverpool FC en Premier League.

Exclusive: Arctos Sports Partners are one of several groups interested in acquiring a minority stake in PSG. All prospective suitors value the club significantly over €4bn, seeking anywhere between a 5-15% stake. Arctos declined to comment. pic.twitter.com/3i1WgPmsYo