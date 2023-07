1 million par semaine, le PSG écoeuré pour Bernardo Silva

Dans : PSG.

Le PSG a souvent fait la loi sur le marché des transferts en proposant des salaires colossaux qu'aucun club ou presque ne pouvait concurrencer. Mais, l'Arabie Saoudite est entrée sur le mercato, et Paris pourrait s'incliner dans un dossier plus que décisif.

Certains clubs européens ont fréquemment reproché au Qatar d’avoir dynamité le football en permettant au Paris Saint-Germain d’offrir des salaires jugés parfois indécents aux joueurs. Cela n’a pas empêché le club français, propriété de QSI depuis 2011, de faire ses emplettes sans souci et de pouvoir aligner pendant deux ans le trio composé de Neymar, Mbappé et Messi. Cet été, Nasser Al-Khelaifi veut tourner la page. Cependant, le président parisien a tout de même l’intention de recruter quelques pépites, et notamment Bernardo Silva. L'international portugais de Manchester City est la priorité numéro de Luis Campos, un choix validé par le futur entraîneur parisien, Luis Enrique. Sur le papier, le PSG est en mesure de payer le montant du transfert aux Cityzens, et pour le salaire, cela doit pouvoir le faire. Sauf que l’Arabie Saoudite vient de faire une offre colossale à Bernardo Silva.

Bernardo Silva rend fou l'Arabie Saoudite

Alors que Manchester City a perdu Ilkay Gundogan, parti au FC Barcelone, Pep Guardiola souhaite que ses dirigeants fassent un gros effort financier pour éviter que Bernardo Silva parte au Paris Saint-Germain. Mais, pour le club vainqueur de la Ligue des champions, le danger pourrait ne pas venir des champions de France, mais de la Saudi Pro League. Ce dimanche, le Daily Star explique que pendant que Manchester City verse 175.000 euros par semaine au joueur portugais, ce dernier aurait reçu une offre saoudienne de près d’un million d’euros par semaine. Une concurrence démentielle pour le club anglais, mais également pour le PSG, incapable de s’aligner sur ce genre de proposition.

Selon le tabloïd anglais, le club saoudien qui a fait cette offre à Bernardo Silva est Al-Hilal. Une équipe qui vient déjà de recruter Kalidou Koulibaly et Ruben Neves, le compatriote de Bernardo Silva. Bien évidemment, ni le PSG, ni Manchester City ne feront une surenchère sur l'offre venue d'Arabie Saoudite, mais les deux clubs espèrent que l'international portugais de 28 ans fera un choix d'abord sportif concernant la suite de sa carrière. Car sur le plan financier, les deux clubs sont clairement KO. C'est désormais à Bernardo Silva de trancher, au moment où du côté du Paris Saint-Germain, on semble toujours avoir confiance dans ce dossier.