PSG : Le Qatar écarte Leonardo du dossier Neymar

Dans : PSG, Mercato.

De retour comme directeur sportif, Leonardo a désormais les commandes du marché des transferts au Paris Saint-Germain.

Seul un dossier lui échappe, et c’est le plus important. Tellement important que l’avenir de Neymar se décidera bien au-dessus de lui, et même au-dessus de Nasser Al-Khelaïfi. C’est à Doha que les décisions concernant l’avenir du numéro 10 du PSG seront prises dans les prochaines semaines, afin de savoir s’il faut céder à la volonté pas encore officielle du Brésilien de quitter Paris, ou s’il faut rester ferme en demandant un prix inabordable. En tout cas, Leonardo n’aura pas vraiment son mot à dire à ce sujet affirme Le Parisien.

« De 8 heures à 22h30 chaque jour, Leonardo travaille, à la Factory, le siège du PSG ou dans des palaces parisiens, à la rencontre d'agents et d'acteurs du football pour bâtir l'effectif de la saison prochaine. Il dirige à 100 % le mercato, sauf le cas Neymar donc, dossier sur lequel il collabore en étroite liaison avec le propriétaire qui surveille la situation à Doha », a livré le journal francilien, pour qui Leonardo s’est vu ainsi poser une seule limite, mais de taille, en ce qui concerne son pouvoir. Le dossier Neymar sera donc géré en très haut lieu.