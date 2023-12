Un vestiaire intenable, l’OL prend une décision radicale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais, lassé de changer d'entraineur, envisage de laisser Pierre Sage aux commandes, estimant que le problème vient des joueurs, et non pas des techniciens qui se sont succédés.

L’intérim de Pierre Sage comme entraineur de l’Olympique Lyonnais doit se terminer dans les prochains jours. Le départ de Fabio Grosso a débouché sur deux défaites avec l’ex-technicien adjoint du Red Star, même si personne ne peut lui jeter la pierre étant donnée la tendance entamée avec Laurent Blanc, puis Fabio Grosso depuis le début de la saison. John Textor s’interroge forcément sur la stratégie à adopter, et s’il fait confiance à David Friio pour trouver le meilleur technicien, aucune piste n’est suffisamment chaude pour déboucher dans les prochains jours. Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance comme l’a expliqué Le Progrès ce jeudi soir, et l’ancien coach de Rennes et de… Lyon a désormais les cartes en mains pour accepter de discuter plus profondément de son futur poste s’il le souhaite.

Le mercato pour faire du tri dans le vestiaire

OL : Bruno Genesio bientôt de retour ? C’est à lui de décider https://t.co/RWBXsNDMSF — Foot01.com (@Foot01_com) December 7, 2023

En attendant, c’est relativement calme au Groupama Stadium malgré la situation, puisque selon L’Equipe, l’intérim de Pierre Sage pourrait même se prolonger encore plusieurs semaines. En effet, dans un aveu qui doit tout de même être difficile à faire, les dirigeants lyonnais se disent qu’il est toujours possible de changer d’entraineur, mais bien plus compliqué de bouleverser tout un effectif. « Après avoir décapé Peter Bosz, lessivé Laurent Blanc et essoré Grosso, ce vestiaire difficile a montré qu'il ne serait sur mesure pour aucun coach, et que de nouveaux chamboulements n'y changeraient rien », explique le journaliste de L’Equipe Hugo Guillemet, pour qui l’OL se verrait bien attendre sagement de pouvoir faire le ménage dans son vestiaire avant de trouver son futur entraineur. De quoi laisser encore quelques matchs sur le banc pour Pierre Sage, qui est le 4e entraineur de l’OL cette saison après Blanc, Vulliez et Grosso, et qui pourrait donc accompagner l’équipe rhodanienne au moins jusqu’au mercato hivernal. Le temps de faire un coup de balai dans un vestiaire visiblement ingérable aux yeux des dirigeants lyonnais. Il reste à savoir quels sont les cadres de l'OL visés par cette décision qui accuse clairement les joueurs de plomber la saison de leur club.