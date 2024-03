OL ‍: Textor a une nouvelle idée, elle coûte 18 ME

Dans : OL.

L'été prochain, l'OL devrait être l'un des clubs français les plus actifs lors du marché des transferts. Concernant les départs, Rayan Cherki est plus concerné que jamais.

L'OL va beaucoup mieux en cette seconde partie de saison et peut même se prendre à rêver de terminer en Europe. La direction rhodanienne, en fonction des résultats de l'équipe de Pierre Sage, mettra ensuite une stratégie en place sur le marché des transferts. Déjà, quelques tendances se dégagent. Concernant les joueurs menacés d'un départ, on retrouve Rayan Cherki. Le jeune prodige lyonnais a toujours autant de mal à faire l'unanimité et se montrer régulier. Bonne nouvelle pour lui et l'Olympique Lyonnais, Cherki reste un joueur très apprécié et courtisé en Europe. En Premier League, Chelsea ou encore West Ham sont prêts à tenter leur chance. Si départ de Cherki il y avait, l'OL ne manquerait pas d'idées pour le remplacer.

Reyna, un avenir possible à l'OL ?

Selon Jeunes Footeux, un club de Ligue 1 est très intéressé par la possibilité de s'offrir Giovanni Reyna, en échec du côté de Nottingham Forest. Et il ne s'agit pas de l'OM, un temps annoncé comme potentielle équipe à l'affût. Il s'agirait de l'OL. Son président américain, John Textor, connait bien le profil de son compatriote et serait tenté par l'hypothèse de le recruter. Pour lâcher son joueur, le Borussia Dortmund, auquel il appartient, souhaite un chèque compris entre 16 et 18 millions d'euros. Un montant sur lequel l'OL pourra s'aligner en cas de vente de Cherki. La polyvalence de Reyna, qui peut jouer sur un côté ou en soutien de l'attaquant, plait à beaucoup de clubs et saurait satisfaire le collectif rhodanien. A 21 ans, Reyna cherche encore le club parfait pour enchainer et gagner en régularité. A Lyon, il pourrait y trouver son bonheur, tout comme un certain Malick Fofana, qui indiquait récemment que le club rhodanien proposait un challenge sportif parfait pour les joueurs ambitieux et à fort potentiel.