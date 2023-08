Tagliafico en furie, il exige de quitter l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'Olympique Lyonnais vit un été particulièrement mouvementé. Entre les problèmes financiers, les sanctions de la DNCG et des résultats sportifs calamiteux, le groupe est en train d'imploser. Notamment Nicolás Tagliafico qui demande à partir.

En rejoignant l'OL l'année dernière, Nicolás Tagliafico ne pensait probablement pas vivre une période aussi compliquée. Lui qui était un cadre au sein d'une équipe ambitieuse de l'Ajax Amsterdam en Europe et dominatrice sur la scène nationale, dispute désormais une opération de sauvetage à Lyon. Avec le départ de Castello Lukeba pour le RB Leipzig et en attendant celui de Bradley Barcola au PSG, certains joueurs lyonnais commencent à perdre patience face à l'absence d'un projet sérieux à l'OL. Notamment Nicolás Tagliafico qui était pisté par son ancien club néerlandais et même Manchester United. L'Argentin était ouvert à un départ, malgré le souhait de Laurent Blanc, qui est sur un siège éjectable, de le conserver. Selon les informations de Foot Mercato, le départ de Barcola a été mal perçu par le vestiaire lyonnais ainsi que par Tagliafico qui souhaite désormais partir.

Tagliafico est en furie, il milite pour quitter Lyon

Le latéral gauche est conscient que les Gones sont en train de s'affaiblir lentement et que l'objectif de décrocher une place européenne est désormais de l'utopie. Le champion du monde est en colère contre sa direction, surtout envers John Textor qui ne souhaite pas vendre le joueur de 30 ans, qui dispose aujourd'hui d'un statut de cadre à Lyon. Tagliafico a également été déçu de ne pas pouvoir rejoindre Manchester United, où le contexte sportif comme économique aurait été plus intéressant pour la suite de sa carrière. Ce sentiment d'impuissance pour les joueurs qui contemplent la chute de l'OL est partagé par d'autres joueurs du vestiaire. Lyon se met à dos ses supporters, et maintenant aussi ses propres joueurs. Toutefois, il est peu probable que Tagliafico quitte l'OL, alors que le mercato est sur le point de se terminer, mais le clash est bien là pour les prochaines heures.