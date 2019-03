OL : Genesio prolongé, le choix d'Aulas dévoilé

Dans : OL, Ligue 1.

C’est seulement après la double confrontation face à Rennes en championnat puis en Coupe de France que Jean-Michel Aulas devrait annoncer sa décision en ce qui concerne l’avenir de son entraineur.

Mais la tendance est de plus en plus évidente, et le maintien de Bruno Genesio dans ses fonctions apparaît désormais comme la volonté première des dirigeants rhodaniens. Et la dernière information du Parisien ne fait que confirmer ce qui ressemble de plus en plus à un secret de Polichinelle. En effet, le quotidien francilien annonce que Jean-Michel Aulas prévoit d’annoncer sa décision de faire dans la continuité, en prolongeant le contrat de Bruno Genesio si jamais les objectifs de podium étaient remplis en fin de saison.

A l’heure où les supporters font pression, où José Mourinho se dit tenté par une aventure en Ligue 1, JMA a décidé de conserver une entière confiance à celui qui était arrivé à l’hiver 2015 pour succéder à Hubert Fournier. « Tout le monde souhaite qu’il reste », a ainsi fait savoir une source interne au club, qui ne doit pourtant pas englober une partie des supporters, hostiles à la prolongation de contrat de Bruno Genesio. Pas de quoi faire infléchir le président Aulas, qui a encore une semaine pour faire savoir sa décision, mais souhaite s’appuyer sur la réussite sportive et l’adhésion totale du vestiaire pour confirmer son ancien milieu de terrain dans ses fonctions. Tout en se laissant une porte de sortie si jamais l’OL venait à s’écrouler et à manquer le podium au soir de la 38e journée, signe que les objectifs ne seraient alors plus remplis.