OL ‍: Riolo démonte l’insupportable Rayan Cherki

Par Corentin Facy

A l’image des autres attaquants de l’OL, Rayan Cherki n’a pas brillé dimanche soir contre Le Havre (0-0). Ce qui vaut à l’international français de nouvelles critiques sur son rendement mais aussi sur son attitude.

Dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais était opposé au Havre à domicile et l’équipe rhodanienne s’est présentée en 4-3-3 avec sur le papier une attaque séduisante. Nuamah à gauche, Lacazette en pointe et Cherki à droite avaient pour mission de créer le danger dans la défense havraise. Malgré quelques situations, l’OL n’a pas réussi à forcer la décision contre le promu et a concédé le match nul. A l’issue de la rencontre, un joueur a de nouveau cristallisé les critiques autour de lui. Il s’agit de Rayan Cherki, dont le jeu trop personnel et l’attitude parfois désinvolte commence à sérieusement agacer les observateurs. C’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui a principalement ciblé l’international espoirs français après le match nul de l’OL contre Le Havre dimanche soir au Groupama Stadium.

🚨 Fin du match ...



Malgré une bonne deuxième mi-temps nos Gones n'ont pas trouvé la solution face au Havre



Rendez-vous samedi prochain face à Brest#OLHAC 0-0 pic.twitter.com/GKsrsaOjLP — Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2023

« Lyon a tout fait pour gagner le match mais une fois que tu as dit ça, quand tu es une équipe qui a de l’ambition, ça ne peut pas suffire. Honnêtement, Rayan Cherki c’est très compliqué à supporter… L’OL en a fait sa star en lui filant un salaire incroyable et en le mettant dans des dispositions où il n’y a que lui ou presque qui peut faire la décision mais Lyon risque de le payer cher. Ce qu’il fait sur le terrain est insupportable… Il enlève le ballon d’un attaquant qui aurait dû le recevoir, il ne donne pas quand il doit donner, il joue avec la semelle, il fait des coups du foulard… » souffle Daniel Riolo, fatigué par l’irrégularité et les performances un peu trop « persos » de Rayan Cherki avant de poursuivre.

Rayan Cherki, « un vrai problème » pour l’OL

« C’est bon tu ne joues pas tout seul mec, ça se sent qu’il veut juste être remarqué pour se barrer de l’OL, signer un autre contrat, briller et se faire remarquer. Rayan Cherki ne joue pas pour l’OL, il joue pour lui et c’est un vrai problème. Il a des qualités mais dans cette équipe-là, Fabio Grosso va s’arracher les cheveux comme Juninho, Peter Bosz et Laurent Blanc avant lui. C’est très compliqué de parler à ce gamin » a conclu le journaliste de l’After Foot, qui commence sérieusement à se demander si Rayan Cherki va progresser un jour et enfin s’imposer comme un joueur fiable de Ligue 1 avec de vrais statistiques. Ce n’est pour l’instant pas le cas et c’est bien dommage pour l’OL, qui aurait besoin des buts et des passes décisives que Rayan Cherki est capable de totaliser sur une saison avec plus de simplicité et d’efficacité. Ce sera sans aucun doute l’une des mission de Fabio Grosso sur les bords du Rhône dans les semaines et les mois à venir.