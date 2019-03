OL : Coéquipiers, position... Memphis Depay préfère les Pays-Bas

Dans : OL, Ligue 1, Foot Europeen.

Ces dernières semaines, Memphis Depay est loin de faire l'unanimité au sein de l'Olympique Lyonnais.

Lors de ses quatre derniers mois sous le maillot du club rhodanien, Memphis Depay a planté deux buts, contre Caen en Coupe de France fin février (3-1) et face à Toulouse en Ligue 1 début mars (5-1). Cette performance de marquer deux fois, l'international néerlandais l'a réalisée en une seule rencontre avec les Pays-Bas, jeudi contre la Biélorussie en qualifications pour l'Euro 2020 (4-0). Ce qui signifie donc qu'il existe un Memphis de sélection et un Memphis de club. Le premier étant plus décisif, avec deux réalisations et deux passes en 2019, que le second, qui semble traîner son spleen autour du Groupama Stadium. La faute à qui ? À ses coéquipiers lyonnais ou à Bruno Genesio ? Les deux, si l'on en croit ses dires...

« C’est tellement agréable de jouer dans cette équipe. Cela commence lorsque nous nous réunissons le lundi. Nous avons tellement de choses à nous dire. Après cela, nous allons nous entraîner ensemble et nous continuons à nous parler dans le camp d’entraînement. Nous formons une unité et cela se reflète sur le terrain. Regardez comment De Jong et Wijnaldum jouent. C’est agréable de jouer au football avec eux. Le poste d'avant-centre ? C’est comme ça que je me sens le mieux. La saison dernière, j’ai également joué un rôle libre derrière les deux attaquants de mon club. Ensuite, j’ai aussi bien joué et j’étais aussi important », balance, sur AD, l'attaquant de 25 ans, qui est clairement plus heureux chez les Oranje avec Ronald Koeman qu'à l'OL. Pour retrouver le meilleur Memphis, Lyon va donc devoir faire des efforts, ou le laisser partir au mercato...