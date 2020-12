OL : Houssem Aouar, départ de Lyon prévu avant le 30 juin !

Dans : OL.

Tout proche de rejoindre la Juventus Turin cet été, Houssem Aouar est finalement resté à Lyon, où il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Courtisé par Arsenal au mercato, l’international français a surtout été à deux doigts de s’engager en faveur de la Juventus Turin au mois d’août. Et pour cause, L’Equipe confirme dans son édition du jour la version de plusieurs médias italiens, à savoir qu’un accord avait bien été trouvé entre l’OL et la Vieille Dame, qui proposait 55 ME en plus du prêt de Federico Bernardeschi dans la capitale des Gaules. Une proposition acceptée par Juninho et Jean-Michel Aulas, mais l’opération ne s’est pas finalisée en raison du refus de l’international italien de rejoindre l’OL. Un transfert avorté qui n’est peut-être que partie remise…

Un départ en janvier pas écarté, mais...

Et pour cause, le quotidien national croit savoir que l’Olympique Lyonnais a planifié le départ de son meneur de jeu formé au club avant le 30 juin prochain. Dès cet hiver ? C’est une possibilité qui n’est pas encore à écarter. Mais pour l’heure, la priorité de l’OL n’est pas de céder Houssem Aouar au mois de janvier, notamment car la crise du Covid-19 ne permettrait pas aux Gones de vendre le milieu de terrain tricolore au prix fort. La direction lyonnaise espère que tout sera plus rose cet été, avec un possible retour du public dans les stades à travers l’Europe, et des cadors anglais, espagnols ou italiens prêts à payer le prix fort pour s’attacher les services d’un Houssem Aouar estimé à plus de 50 ME par Jean-Michel Aulas. Outre la Juventus Turin et Arsenal, rappelons que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid surveillent également la situation du Lyonnais.