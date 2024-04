Barcola insulté, il a répondu aux supporters de l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Transféré l'été dernier de l'OL au PSG, Bradley Barcola a encore une fois été copieusement insulté par les supporters lyonnais ce dimanche au Parc des Princes. Le jeune attaquant a fait une réponse fracassante.

Bradley Barcola a largement contribué à remplir les caisses du club de John Textor au mercato estival 2023, mais on sait que les fans de l'OL en veulent terriblement au jeune attaquant d'avoir rejoint le club de la capitale. Au match aller, une partie du Groupama Stadium avait lancé des chants injurieux à l'encontre de celui qui a signé au Paris Saint-Germain pour 45 millions d'euros. Et ce dimanche soir, les très nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais présents au Parc n'ont pas ménagé le natif de Lyon, les réseaux sociaux n'étant pas en reste pour insulter leur ancien joueur. Titulaire au coup d'envoi, Bradley Barcola n'a pas mis longtemps pour envoyer un message à ses détracteurs.

🔴🔵 Insulté et sifflé par le parcage de l’OL, Bradley Barcola répond en célébrant le 2e but parisien dans leur direction !#PSGOL #PSG #OL pic.twitter.com/jSfyV9UTsq — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 21, 2024

En effet, dans les six premières minutes du match, il a adressé le centre que Matic a détourné dans ses propres filets (3e). Le joueur du PSG est venu célébrer cela sous le parcage où étaient massés les fans de l'OL, déclenchant encore plus d'insultes. Mais cela ne suffisait pas, puisque trois minutes plus tard, Barcola faisait une passe parfaite à Beraldo qui doublait la mise. De quoi climatiser la tribune lyonnaise et confirmer qu'à 21 ans il avait toutes les qualités pour devenir un grand attaquant du football français...mais sous le maillot du Paris Saint-Germain. En attendant, le PSG a battu l'OL 4-1, sans Kylian Mbappé, un sacré signal avant la prochaine finale de la Coupe de France.