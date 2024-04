Malo Gusto soutient Bradley Barcola et provoque l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle entre l’OL et Bradley Barcola après la célébration très démonstrative de l’attaquant du PSG face aux supporters lyonnais, qui a précédé un message provocateur de l’ancien Lyonnais sur Instagram.

Sifflé par les supporters de l’Olympique Lyonnais au match aller puis dimanche au Parc des Princes, Bradley Barcola a répondu avec une prestation de haute voltige en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque du Paris Saint-Germain par Luis Enrique, l’international espoirs français s’impose de plus en plus sérieusement comme un candidat à la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024 avec l’Equipe de France. Dimanche soir, Bradley Barcola n’a pas marqué mais il s’est montré décisif sur les deux premiers buts de son équipe. Après sa passe décisive pour Beraldo sur le 2-0 du PSG en première mi-temps, Bradley Barcola est allé célébrer devant les supporters de l’OL, un signe de provocation alors que ses coéquipiers étaient de l’autre côté du terrain.

✉️ Bradley #Barcola a posté une photo après ce #PSGOL avec comme légende : " La justice de Dieu". Un tacle visant les supporters #lyonnais.



🔹Formé à l'#OL et parti à #Chelsea, Malo #Gusto a partagé la photo de Barcola en écrivant"Justice seulement" en soutien à son ami.… pic.twitter.com/DZjnI5fwNE — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) April 22, 2024

Barcola ne s’est pas arrêté en si bon chemin en publiant sur Instagram une story énigmatique avec la mention suivante : « La justice de Dieu ». De quoi agacer sérieusement les supporters lyonnais, qui n’étaient pas au bout de leurs peines puisqu’un autre ancien joueur formé à l’Olympique Lyonnais s’y est mis. Également sur Instagram, Malo Gusto a manifesté son soutien à Bradley Barcola en provoquant à son tour son club formateur. « Justice seulement » a publié l’ancien défenseur de l’OL, transféré à Chelsea pour 30 millions d’euros, et qui n’a pas non plus apprécié les critiques à son égard après son départ du club rhodanien à priori. Ces deux provocations successives ont en tout cas diffusé un sentiment d'indignation générale chez les supporters lyonnais, qui regrettent que leurs deux anciens poulains aient à se point la mémoire courte. Mais les critiques, les sifflets voire les insultes ne sont pas passées du côté de Bradley Barcola et de Malo Gusto, lesquels ne seront définitivement plus les bienvenus à Lyon.