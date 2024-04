Vendu 35ME par l'OL, Lukeba transféré pour 70ME en Angleterre ‍?

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après avoir quitté Lyon, son club formateur l'été dernier, Castello Lukeba a rejoint le le RB Leipzig, où il s'est immédiatement imposé comme un titulaire. Deux cadors anglais sont intéressés par ses services.

La progression de Castello Lukeba est fulgurante. Le défenseur central est passé en quelques mois de jeune espoir de l'OL à un joueur confirmé en Allemagne, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, en Bundesliga. En août 2023, il a quitté l'OL contre près de 35 millions d'euros, devenant l'un des 10 joueurs les mieux vendus de l'histoire de son club formateur, même si c'est moins que les 45ME payés par le PSG pour Bradley Barcola. Mais Castello Lukeba pourrait rapporter encore plus à Leipzig puisque d'après les informations de Foot Mercato, Chelsea, mais aussi Manchester United souhaitent le recruter lors du prochain mercato. Cette saison, Lukeba a passé un cap puisqu'il a honoré sa première sélection en équipe de France, en octobre dernier. Visiblement, les deux géants anglais sont prêts à faire des folies pour celui qui a disputé 37 matchs avec le club allemand cette saison.

Castello Lukeba attire les convoitises des géants anglais

Match après match ✔️ pic.twitter.com/IVTufqI4tu — Lukeba Castello (@jrcastello_) April 14, 2024

Manchester United a de grosses lacunes en défense cette saison et va certainement chercher à recruter un défenseur central. Surtout que Raphaël Varane est annoncé sur le départ. Pour Chelsea, le constat est similaire malgré un effectif plus important et encore plus coûteux. Les Blues, où il retrouverait Malo Gusto, ont subi des cascades de blessures et Mauricio Pochettino a été obligé de bricoler pour sa défense. Castello Lukeba est évalué à 40 millions d'euros site le site Transfermarkt mais son prix risque d'augmenter, surtout avec les cadors anglais qui n'hésitent pas à surpayer des joueurs. Le joueur de 21 ans possède une clause libératoire fixée à 70 millions d'euros, mais qui sera seulement effective à partir de 2025. Reste à savoir si les Red Devils et les Blues vont accepter d'attendre encore un an pour Castello Lukeba ou s'ils vont faire des folies pour convaincre le RB Leipzig avec une énorme offre.